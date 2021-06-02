بالأسماء.. “السكنية” توزع الدفعة الثانية من مشروع شرق تيماء لـ”من باع بيته”

تعلن المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأنها ستقوم بتوزيع الدفعة الثانية من مشروع شرق تيماء وفق قانون رقم (2015/2) من باع بيته والتي تشتمل على (113) بيت للمخصص لهم حق تاريخ: 2004/07/14
وذلك وفقا للمواعيد التالية:
لذا يرجي من السادة المواطنين المدرجة أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصيا إلى مبي المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الواحد ظهرا في المواعيد المبينة أعلاه ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وذلك لاستلام بطاقة القرعة .
وتهيب المؤسسة بالأخوة المواطنين التعاون معها والتقيد بالمواعيد المذكورة أعلاه ، كما نرجو الالتزام بالاشتراطات الصحية وفقا لتعليمات وزارة الصحة .
ملاحظة :
* لن يسمح بدخول القاعة وإستلام بطاقة القرعة إلا لصاحب العلاقة فقط أو من ينوب عنه بتوكيل خاص ينص على الإجراءات.
الاسماء:
0001 محمود علي حسين ميرزا
0002 فهد عبدالمحسن سالم فهد العجمي
0003 سعود عبدالعزيز يوسف بن حجي
0004 علي طالب عيد العنزي
0005 عبدالمجيد احمد كرم نيروز
0006 هاني مرتضى سيد مصطفى حسين جلال
0007 محمد غازي غزاي المطيري
0008 فهد دخيل فهد العتيبى
0009 حمد خالد حمدان الحمد
0010 محمد بدر احمد الرومى
0011 مرتضى عبدالرحمن مرتوه العلى
0012 حسين احمد عبدالكريم علي شموه
0013 حامد نايف خلف عشيان
0014 ناصر سعد غانم الغانم
0015 محمد عواض نهار المطيري
0016 ناصر عابر عوده البذالي
0017 خالد سلمي فالح الديحاني
0018 محمد احمد ابراهيم المسعود
0019 جاسم محمد شمس الدين عبدالرحمن
0020 سلطان معزي عايز المطيري
0021 بدر منصور ناصر حسين
0022 انور سليمان خلف العروج
0023 يوسف محمد يوسف القطان
0024 عبدالعزيز عبداللطيف جاسم السعيد
0025 نبيل حمد احمد حمد العمار
0026 خالد جدعان فرج الراجحي
0027 يوسف سالم فهد المالك
0028 طلال محمد سعد الفرحان
0029 مطلق عبدالله سعد الرشيدي
0030 فلاح عبدالله سعد الرشيدى
0031 جاسم محمد عويد الرشيدى
0032 فهد دغيم بطي المطيري
0033 بدر محمود لفته بارون
0034 فهيد مزعل ساير الظفيري
0035 مشعل صلاح محمد الريس
0036 فهد مزعل ساير الظفيري
0037 فلاح غازي فالح الازمع
0038 عبدالله نصار هادي العازمي
0039 حماد نهار زيد المطيري
0040 عبدالله مناحي عايض عبدالله المطيري
0041 طلال سليمان عبدالله السعدى
0042 خالد حسين احمد الكندري
0043 انور جابر رمضان الجابر
0044 نورى خلف جدعان العنزى
0045 مشاري عبدالرحمن حمد البعيجان
0046 عبدالله محمد عبدالله الشطي
0047 عبدالله محمد حسن محمد على
0048 محمد ممدوح محمد العنزي
0049 سالم علي راشد العويدي
0050 يوسف احمد عبداللطيف الماص
0051 خالد مطر معتق بداي المطيري
0052 فالح مفلح فالح الرشيدى
0053 حامد احمد راشد الاستاذ
0054 ثامر دبيس مجيد متعب حمدان الظفيري
0055 يوسف عبدالرحمن يوسف الصدى
0056 عبدالمحسن مرزوق عبدالله المطيري
0057 احمد عقاب مروى العنزى
0058 علي احمد محمود عيسى منديل الفودري
0059 براك عايض مرزوق فهد البنيان
0060 اياد صالح سليمان الصالح
0061 مشعل عيد فليطح الشمرى
0062 عبدالقادر السيد عبدالله الرفاعي
0063 رائد عبدالله سليمان الخريف
0064 زهير قاسم على اسيري
0065 نافع مرزوق خشمان عياده الظفيري
0066 عوده غدير عواد الرحيلي
0067 احمد مساعد محمد المدعج
0068 محمد مهدي فاضل محمد الموسوي
0069 منصور حسين عايض جمعان المطيري
0070 عدنان حسين عبدالله علي المسباح
0071 عارف عواض غالي العازمي
0072 خالد خضير فهد مبارك المويزري
0073 احمد عجيل نصار الشريده الشمرى
0074 طلال بريسم حميدى المطيرى
0075 احمد عبدالله عبدالرحمن الشراح
0076 خالد حمد العيسى الصليبي العدواني
0077 مبارك سعيد حمدان علي العدواني
0078 ابراهيم علي عيسى الانصاري
0079 احمد راشد علي عبدالله
0080 سمير عبدالعزيز عبدالله الملحم
0081 خالد محارب غريب الجسار
0082 يعقوب محمد عبدالله الخباز
0083 فيصل فايز سيف عبدالله
0084 نادر مطر زيد المطيرى
0085 فارس حسن حسين الدسم
0086 عبدالله حسن حسين الدسم
0087 بدر عطيه سكران الظفيري
0088 دبيان عبدالله حذيان العجمي
0089 خالد عبداللطيف مطلق عبدالله
0090 محمد صالح عبدالله حيدر
0091 محمد عبدالله محمد جفران الهاجري
0092 يوسف عبدالله مبارك الرشيدي
0093 جمال عبدالله فريح هليل
0094 مبارك عبدالرحمن عطاالله المطيري
0095 عبدالعزيز عاشور عبداللطيف حسين عباس
0096 ناصر مصلط مطلق السند
0097 برجس محمد براك حضيري الدوسري
0098 عبدالله جعفر صالح بوشهري
0099 عماد خليفه حسين الخليل
0100 سامى عدنان بنيان الخالدى
0101 نايف عبدالعزيز نايف المصيرعي
0102 حمود عدنان بنيان الخالدي
0103 خالد مرضي سعد الدوسري
0104 حمود فلاح غيام سعود
0105 عبدالمحسن رحيم مهدي العنزي
0106 صالح غلوم علي حسين
0107 فيصل محمد حسن الشطي
0108 نايف مطلق دعار المطيرى
0109 عبدالمحسن عبدالله احمد غلوم الكندري
0110 نواف منسى مطر الشمرى
0111 ابراهيم جاسم محمد القلاف
0112 فهد منصور فليح المطيري
0113 بدر احمد غلوم الكندرى
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