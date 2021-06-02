بالأسماء.. “السكنية” توزع الدفعة الثانية من مشروع شرق تيماء لـ”من باع بيته”

تعلن المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأنها ستقوم بتوزيع الدفعة الثانية من مشروع شرق تيماء وفق قانون رقم (2015/2) من باع بيته والتي تشتمل على (113) بيت للمخصص لهم حق تاريخ: 2004/07/14

وذلك وفقا للمواعيد التالية:

لذا يرجي من السادة المواطنين المدرجة أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصيا إلى مبي المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الواحد ظهرا في المواعيد المبينة أعلاه ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وذلك لاستلام بطاقة القرعة .

وتهيب المؤسسة بالأخوة المواطنين التعاون معها والتقيد بالمواعيد المذكورة أعلاه ، كما نرجو الالتزام بالاشتراطات الصحية وفقا لتعليمات وزارة الصحة .

ملاحظة :

* لن يسمح بدخول القاعة وإستلام بطاقة القرعة إلا لصاحب العلاقة فقط أو من ينوب عنه بتوكيل خاص ينص على الإجراءات.

الاسماء:

0001 محمود علي حسين ميرزا

0002 فهد عبدالمحسن سالم فهد العجمي

0003 سعود عبدالعزيز يوسف بن حجي

0004 علي طالب عيد العنزي

0005 عبدالمجيد احمد كرم نيروز

0006 هاني مرتضى سيد مصطفى حسين جلال

0007 محمد غازي غزاي المطيري

0008 فهد دخيل فهد العتيبى

0009 حمد خالد حمدان الحمد

0010 محمد بدر احمد الرومى

0011 مرتضى عبدالرحمن مرتوه العلى

0012 حسين احمد عبدالكريم علي شموه

0013 حامد نايف خلف عشيان

0014 ناصر سعد غانم الغانم

0015 محمد عواض نهار المطيري

0016 ناصر عابر عوده البذالي

0017 خالد سلمي فالح الديحاني

0018 محمد احمد ابراهيم المسعود

0019 جاسم محمد شمس الدين عبدالرحمن

0020 سلطان معزي عايز المطيري

0021 بدر منصور ناصر حسين

0022 انور سليمان خلف العروج

0023 يوسف محمد يوسف القطان

0024 عبدالعزيز عبداللطيف جاسم السعيد

0025 نبيل حمد احمد حمد العمار

0026 خالد جدعان فرج الراجحي

0027 يوسف سالم فهد المالك

0028 طلال محمد سعد الفرحان

0029 مطلق عبدالله سعد الرشيدي

0030 فلاح عبدالله سعد الرشيدى

0031 جاسم محمد عويد الرشيدى

0032 فهد دغيم بطي المطيري

0033 بدر محمود لفته بارون

0034 فهيد مزعل ساير الظفيري

0035 مشعل صلاح محمد الريس

0036 فهد مزعل ساير الظفيري

0037 فلاح غازي فالح الازمع

0038 عبدالله نصار هادي العازمي

0039 حماد نهار زيد المطيري

0040 عبدالله مناحي عايض عبدالله المطيري

0041 طلال سليمان عبدالله السعدى

0042 خالد حسين احمد الكندري

0043 انور جابر رمضان الجابر

0044 نورى خلف جدعان العنزى

0045 مشاري عبدالرحمن حمد البعيجان

0046 عبدالله محمد عبدالله الشطي

0047 عبدالله محمد حسن محمد على

0048 محمد ممدوح محمد العنزي

0049 سالم علي راشد العويدي

0050 يوسف احمد عبداللطيف الماص

0051 خالد مطر معتق بداي المطيري

0052 فالح مفلح فالح الرشيدى

0053 حامد احمد راشد الاستاذ

0054 ثامر دبيس مجيد متعب حمدان الظفيري

0055 يوسف عبدالرحمن يوسف الصدى

0056 عبدالمحسن مرزوق عبدالله المطيري

0057 احمد عقاب مروى العنزى

0058 علي احمد محمود عيسى منديل الفودري

0059 براك عايض مرزوق فهد البنيان

0060 اياد صالح سليمان الصالح

0061 مشعل عيد فليطح الشمرى

0062 عبدالقادر السيد عبدالله الرفاعي

0063 رائد عبدالله سليمان الخريف

0064 زهير قاسم على اسيري

0065 نافع مرزوق خشمان عياده الظفيري

0066 عوده غدير عواد الرحيلي

0067 احمد مساعد محمد المدعج

0068 محمد مهدي فاضل محمد الموسوي

0069 منصور حسين عايض جمعان المطيري

0070 عدنان حسين عبدالله علي المسباح

0071 عارف عواض غالي العازمي

0072 خالد خضير فهد مبارك المويزري

0073 احمد عجيل نصار الشريده الشمرى

0074 طلال بريسم حميدى المطيرى

0075 احمد عبدالله عبدالرحمن الشراح

0076 خالد حمد العيسى الصليبي العدواني

0077 مبارك سعيد حمدان علي العدواني

0078 ابراهيم علي عيسى الانصاري

0079 احمد راشد علي عبدالله

0080 سمير عبدالعزيز عبدالله الملحم

0081 خالد محارب غريب الجسار

0082 يعقوب محمد عبدالله الخباز

0083 فيصل فايز سيف عبدالله

0084 نادر مطر زيد المطيرى

0085 فارس حسن حسين الدسم

0086 عبدالله حسن حسين الدسم

0087 بدر عطيه سكران الظفيري

0088 دبيان عبدالله حذيان العجمي

0089 خالد عبداللطيف مطلق عبدالله

0090 محمد صالح عبدالله حيدر

0091 محمد عبدالله محمد جفران الهاجري

0092 يوسف عبدالله مبارك الرشيدي

0093 جمال عبدالله فريح هليل

0094 مبارك عبدالرحمن عطاالله المطيري

0095 عبدالعزيز عاشور عبداللطيف حسين عباس

0096 ناصر مصلط مطلق السند

0097 برجس محمد براك حضيري الدوسري

0098 عبدالله جعفر صالح بوشهري

0099 عماد خليفه حسين الخليل

0100 سامى عدنان بنيان الخالدى

0101 نايف عبدالعزيز نايف المصيرعي

0102 حمود عدنان بنيان الخالدي

0103 خالد مرضي سعد الدوسري

0104 حمود فلاح غيام سعود

0105 عبدالمحسن رحيم مهدي العنزي

0106 صالح غلوم علي حسين

0107 فيصل محمد حسن الشطي

0108 نايف مطلق دعار المطيرى

0109 عبدالمحسن عبدالله احمد غلوم الكندري

0110 نواف منسى مطر الشمرى

0111 ابراهيم جاسم محمد القلاف

0112 فهد منصور فليح المطيري

0113 بدر احمد غلوم الكندرى