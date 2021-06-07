مع تزايد إصابات “كورونا” .. ماليزيا تستعين بطائرات درون لقياس درجة حرارة الأفراد

أفادت تقارير محلية في ماليزيا أن الشرطة تستعين بطائرات درون (بدون طيار) لتعقب الأفراد الذين يعانون من ارتفاع درجة الحرارة، بالتزامن مع ارتفاع الإصابات الجديدة بفيروس “كورونا”.

وانطلقت طائرات درون في ولاية ترينجانو على مدار الأيام الثلاثة الماضية، إذ يمكنها رصد درجة حرار الأفراد من على ارتفاع 20 مترًا جوًا، وتصدر ضوءاً أحمر حال تسجيلها درجة حرارة أعلى من 37.5 درجة، بحسب موقع “بيزنس إنسايدر”.

وبدأت الدولة الآسيوية إغلاقاً عاماً يوم الثلاثاء الماضي، مع معاناة وحدات الرعاية المركزة، وارتفع عدد الأشخاص المصابين بـ”كورونا” ممن تتم رعايتهم في تلك الوحدات إلى مستوى قياسي لليوم الثالث عشر على التوالي أمس الأحد.