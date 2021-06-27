مرافق الكويت… للمُحصّنين فقط

شهدت المجمعات التجارية الكبرى، انتشار رجال وزارة الداخلية في أرجائها، مع دخول مع بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء، القاضي بمنع غير المطعمين من دخول

المجمعات التجارية والأندية الصحية والصالونات والمطاعم والمقاهي

حيز التنفيذ، فيما انطلقت الفرق الرقابية لبلدية الكويت في فروع المحافظات، بجولات تفتيشية، للوقوف على التزام الجهات المعنية بتطبيق القرار.

وتزامناً مع تطبيق إجراءات عدم دخول غير المطعّمين للمجمعات التجارية، واكبت المجمعات التجارية الكبرى القرار، من خلال تطبيق الإجراءات وتشديد الرقابة على بواباتها، حيث تم تقليل عدد البوابات في كل مجمع، لضمان ضبط الدخول والتأكد من تطبيق القرار والحفاظ على الاشتراطات الصحية.

وانتشر رجال وزارة الداخلية متسلحين بتعليمات عسكرية بضرورة حُسن التعامل مع الحرص على عدم دخول غير المطعمين، باستثناء الحوامل ومَنْ هم أقل من 16 عاماً ومَنْ لديه عذر طبي، إلى جانب عدم الاحتكاك بمَنْ يرفض فكرة التطعيم وعدم الدخول معهم في سجالات وجدال.

كما جاءت التعليمات لرجال الأمن المتواجدين عند بوابات المجمع بضرورة التعاون مع المواطنين والمقيمين، ولاسيما أن تواجدهم هو إسناد أمني فقط مع الجهات المعنية بتطبيق قرار مجلس الوزراء بمنع دخول غير المطعمين للمجمعات.

وفي هذا السياق، شدد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء فراج الزعبي على التأكد من التزام وتطبيق الاشتراطات الصحية في البلاد بالنسبة لرواد المجمعات التجارية. وقال، في تصريح خاص لـ«الراي» خلال جولة أمنية على المجمعات التجارية أمس، إن «الهدف من تواجد رجال الأمن عند البوابات الرئيسية، هو السماح بدخول المطعمين سواء بجرعتين أو جرعة واحدة، وأن المعفين بسبب الأمراض والمطعمين خارج البلاد سوف يتم استثناؤهم والسماح لهم بالدخول لمراعاة ظروفهم أما عدا ذلك فسوف يتم منع دخول غير المطعمين من الدخول إلى المجمعات التجارية».

في السياق، اشتكت صالونات الحلاقة الرجالية والتجميل النسائية، من قلة الزبائن، مع تخوفات من تأثير ذلك على إيراداتها، وسط توقعات بأن تنشط مع هذا الواقع الخدمات المنزلية، وهو الأمر الذي انسحب على المطاعم والمقاهي التي بدت شبه خالية من الزبائن، فيما كانت النوادي الصحية في حيرة من أمرها، حيال كيفية التعامل مع مشتركيها غير المحصنين، لاسيما من مازال في اشتراكاتهم مدد طويلة.