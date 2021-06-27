بدء تجهيز 1000 مدرسة لتطبيق العودة الآمنة

أعلن وكيل وزارة التربية الدكتور علي اليعقوب لـ«الراي» تشكيل فريق عمل يبدأ من اليوم تجهيز نحو 1000 مدرسة لتطبيق العودة الآمنة للدراسة في العام المقبل 2022/2021، مبيناً أن العودة ستكون كاملة شرط موافقة وزارة الصحة أو وفق ما تراه مناسباً في سبتمبر المقبل.

وبيّن اليعقوب أن الفريق «سيقوم بمتابعة جميع متطلبات المدارس من كتب وأثاث وصيانة وتكييف وهيئات تعليمية للعمل على توفيرها خلال عطلة الصيف»، مشيراًَ إلى اجتماعه مع القطاع المالي والمنشآت للنظر في المناقصات المتوافرة لدى الوزارة في هذا الشأن.

إلى ذلك، طمأن اليعقوب أهالي مدينة الخيران إلى أن «الوزارة تعمل لتشغيل مدارسها المغلقة مطلع العام الدراسي الجديد وذلك وفقاً لعدد الطلبة، حيث تم طلب إحصائية بأعداد الطلبة وسوف ننظر في تشغيل مدرسة أو اثنتين أو ربما المدارس الأربعة كافة، والتي تحتاج إلى أعمال صيانة».

المصدر: الراي