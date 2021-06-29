سويسرا تحقق المعجزة وتطرد فرنسا من اليورو

فجر منتخب سويسرا مفاجأة مدوية بإقصاء نظيره الفرنسي، بطل العالم، من دور الـ16 لكأس الأمم الأوروبية يورو 2020 بعد مباراة ماراثونية امتدت لركلات الترجيح.

انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بتعادل الفريقين بثلاثة أهداف لكل منهما، قبل أن يفز منتخب سويسرا 5-4 بركلات الترجيح، ويتأهل لمواجهة إسبانيا في دور الثمانية، بينما ودع الديوك المنافسات مبكرا رغم تصدرهم ترشيحات التتويج باللقب القاري.

سجل لسويسرا هاريس سفيروفيتش “ثنائية” وماريو جافرانوفيتش في الدقائق 15 و81 و90، بينما سجل أهداف فرنسا كريم بنزيما “ثنائية” وبول بوجبا في الدقائق 57 و59 و75.

وجد منتخب فرنسا صعوبة منذ البداية في اختراق دفاع سويسرا في ظل اعتماد المدرب فلاديمير بيتكوفيتش على اللعب بخمسة لاعبين في الخط الخلفي.

فشل الثلاثي جريزمان وبنزيما ومبابي في اختراق منطقة الجزاء، كما بدا تأثر الديوك بضعف مردود الظهيرين بافارد ورابيو.

وزاد الطين بلة بعرضية من ستيفن زوبير، قابلها سفيروفيتش برأسه في شباك هوجو لوريس.

سعى أبطال العالم لإدراك التعادل، إلا أن المحاولات اقتصرت على تسديدات طائشة من مبابي ورابيو وبنزيما إما بعيدة عن المرمى أو في أجساد المدافعين.

في المقابل، أزعج بريل إمبولو ثلاثي الدفاع الفرنسي فاران وكيمبيمبي ولينجليه بتحركاته، وتبادل المراكز مع شاكيري وسفيروفيتش، بينما تكفل ثنائي الوسط تشاكا وفرويلر بالمهام الدفاعية بشكل أكبر، وتضييق الخناق على بوجبا وكانتي.

رمى ديشامب بورقة هجومية بين الشوطين حيث أشرك كينجسلي كومان مكان كليمنت لينجليه وعاد مجددا لخطة 4-2-3-1.

بلغت الإثارة ذروتها في أول ربع ساعة، حيث أهدر مبابي فرصة محققة، بعدها أضاع ريكاردو رودريجيز ركلة جزاء، تصدى لها هوجو لوريس.

وجاء العقاب سريعا، حيث سجل بنزيما هدفين مستفيدا من هدايا مبابي وجريزمان، ليقلب أبطال العالم الطاولة على سويسرا.

انتفض الديوك بقوة، وتحكموا تماما في زمام المباراة، ليسجل بول بوجبا هدفا من تسديدة رائعة في المقص الأيسر.

رمى فلاديمير بيتكوفيتش مدرب سويسرا بأربعة أوراق بديلة متمسكا بخيوط الأمل، وبالفعل سجل سفيروفيتش الهدف الثاني له ولفريقه بعد عرضية من البديل كيفن مبابو.

اشتعلت الأجواء في بوخارست، حيث سجل البديل الآخر ماريو جافرانوفيتش هدفا لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

إلا أن جافرانوفيتش، لم يفقد الأمل، بل سجل هدف التعادل في وقت قاتل بتسديدة أرضية على يمين لوريس.

احتسب الحكم أربع دقائق وقت بدل ضائع، كاد خلالها كينجسلي كومان أن يرجح كفة الديوك بضربة قاضية، إلا أن تسديدته ارتطمت بالعارضة.

ذهبت المباراة لشوطين إضافيين، وبدأه ديشامب بإشراك جيرو مكان بنزيما، ليجاور كومان ومبابي في الهجوم الفرنسي بعد استبدال جريزمان بموسى سيسوكو في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي.

أضاع بافارد فرصة محققة لتسجيل الهدف الرابع، تصدى لها الحارس السويسري يان سومر ببراعة.

حاول كينجسلي كومان التحامل على آلام إصابته العضلية، لكنه لم يقدر على استكمال اللقاء، ليشارك مكانه المهاجم الصاعد، ماركوس تورام.

خسر ديشامب سلاحا هجوميا جديدا، لكن فريقه كان الأخطر في الشوط الرابع، حيث أضاع كيليان مبابي فرصتين محققتين أمام المرمى.

أما المنتخب السويسري مال أكثر لتأمين دفاعه، ونجح في الوصول باللقاء لركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح سجل منتخب سويسرا جميع ركلاته الخمس، بأقدام جافرانوفيتش، فابيان شار، أكانجي، روبن فارجاس، آدمير محمدي،

كما سجل لأبطال العالم بوجبا، جيرو، ماركوس تورام، كيمبيمبي، بينما أضاع كيليان مبابي الركلة الخامسة والحاسمة.