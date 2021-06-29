“الصحة”: التطعيم لم يوجه لفئة أو جنسية معينة دون غيرها

أكدت وزارة الصحة الثلاثاء أنها مستمرة في حملات التطعيم للفئات المستهدفة، وبأولوية لفئات ذوي الاختطار كالأكثر عرضة للإصابة أو مضاعفات الإصابة.

ولفتت إلى أنه ضمن حملة التطعيمات الميدانية بتقديم اللقاح لمنتسبي الجهات المختلفة في البلاد ومن ضمنهم العاملين في البنوك، وذلك بعد استلام كشوفات من البنك نفسه بأسماء الموظفين العاملين فقط (دون ذويهم)، ولم يوجه التطعيم لفئة أو جنسية معينة دون غيرها، وذلك وفقاً لكشوفات الأسماء التي ترسلها جهة العمل لوزارة الصحة، حيث تقوم الوزارة بالتدقيق على أسماء الموظفين للتأكد من استيفائها الشروط اللازمة للتطعيم.