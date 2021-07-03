إنجلترا تهيمن على أوكرانيا وتبلغ دور الأربعة

شقت إنجلترا طريقها إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أوروبا 2020، بفوزها على المنتخب الأوكراني برباعية نظيفة مساء السبت، على ملعب روما الأولمبي في الدور ربع النهائي.



وأحرز أهداف اللقاء كل من هاري كين (4 و50) وهاري ماجواير (46) وجوردان هندرسون (63).



وضربت إنجلترا موعدا في دور الأربعة مع المنتخب الدنماركي الذي كان تعلب على المنتخب التشيكي 2-1 في وقت سابق السبت.



وتمكن المنتخب الإنجليزي من افتتاح التسجيل في الدقيقة الرابعة، عندما مرر رحيم سترلينج كرة بينية مميزة، واجه كين من خلالها الحارس قبل أن يضعها في الشباك.



حاول المنتخب الأكراني الرد سريعا في الدقيقة السادسة، عندما وصلت الكرة إلى المهاجم رومان ياريمتشوك على مشارف منطقة الجزاء، ليتقدم بها قبل أن يغلق المدافع جون ستونز الطريق أمامه.





وأخطأ مدافع إنجلترا كايل ووكر في التعامل مع الكرة، لتصل إلى ياريمتشوك الذي تخطى ستونز في الناحية اليسرى، ليواجه الحارس جوردان بيكفورد الذي أنقذ محاولته في الدقيقة 17.



بقيت إنجلترا مسيطرة على المجريات في وسط الملعب، بفضل الحركة الدؤوبة لسترلينج ومايسون مونت وجادون سانشو، واحتسب الحكم ركلة حرة لانجلترا في الدقيقة 29، نفذها لوك شاو على رأس كين الذي علت محاولته المرمى.





وكادت إنجلترا تعزز تقدمها بهدف ثان في الدقيقة 33، عندما ارتدت الكرة خارج منطقة الجزاء إلى ديكلان رايس الذي أطلقها صاروخية وتصدى لها الحارس.



وأرغمت الإصابة المدافع الأوكراني سيرجي كريفتسوف على الخرج من الملعب ليدخل مكانه فكتور تسيجانكوف، ومرر سترلينج الكرة إلى شاو في الناحية اليسرى، ليمرر الأخير داخل منطقة الجزاء إلى سانشو الذي استدار حول نفسه ليسدد كرة ردها الحارس في الدقيقة 39.





وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، عكس الأوكراني أولكسندر زينتشينكو كرة عرضية قطعها الدفاع لتصل إلى زميله شابارينكو الذي سددها قوية بجانب المرمى.



واستطاع المنتخب الإنجليزي أن يعزز تقدمه بعد لحظات على انطلاق الشوط الثاني، عندما ارتقى هاري ماجواير لركلة حرة نفذها شاو، ليضع الكرة برأسه في الشباك.





وسجل كين هدفه الثاني في اللقاء والثالث له بالبطولة بالدقيقة 50، والهدف جاء أيضا من صناعة شاو الذي رفع كرة عرضية من الناحية اليسرى، ارتقى لها كين برأسه ليضعها بين قدمي الحارس إلى داخل الشباك.



ودخل جوردان هندرسون إلى تشكيلة إنجلترا عوضا عن ديكلان رايس، ووصلت الكرة داخل منطقة الجزاء الأوكرانية إلى سترلينج الذي أعادها للوراء برأسه ناحية كين، فاصطدم الأخير تسديدة “على الطاير”، تألق الحارس الأوكراني في إبعادها بالدقيقة 62.





ومن الركلة الركنية الناتجة عن التصدي والتي نفذها مونت، سجل هندرسون هدف إنجلترا الرابع في الدقيقة 63، بعدما تابع الكرة برأسه دون رقابة.



ومع الاطمئنان على النتيجة، دخل كيران تريبييه وجود بيلينجهام وماركوس راشفورد إلى تشكيلة إنجلترا بدلا من شاو وفيليبس وسترلينج.

وجاء الدور على كين ليخرج من الملعب ويدخل مكانه دومينيك كالفرت لوين، وتألق الحارس الإنجليزي بيكفورد في التصدي لتسديدة قوية ومباغتة أطلقها ماكارينكو في الدقيقة 75، ليمر بعدها ربع الساعة الأخير بهدوء، وتنتهي المباراة بفوز انجلترا برباعي نظيفة.