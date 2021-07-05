“الداخلية”: التعامل بكل حزم مع كل من يتعدى على القانون

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن شخصا قام بطعن رجل أمن أثناء تأدية مهام عمله في محافظة الجهراء مسببا له جرحا قطعيا في كتفه الأيسر.

وتوضح الإدارة أنه أثناء قيام دورية مرور محافظة الجهراء بمساعدة مركبة متعطلة، وفي هذه الاثناء توقف قائد مركبة اخرى خلف الدورية طالباً المساعدة وعند التوجه إليه تبين انه في حالة غير طبيعية، وعند طلب اثباته قام باخراج آلة حادة من مركبته وطعن رجل الأمن في كتفه مما سبب له جرحا قطعيا في كتفه الأيسر.

وتؤكد الإدارة أنه عند محاولة الشخص الجاني الفرار تم إلقاء القبض عليه من قبل قائد الدورية المطعون وقوة من رجال الأمن، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.