ثامر العلي ورنا الفارس وعلي المضف.. ضحايا إجتماع الرئيس مع نواب الحكومة

علمت من مصادر مطلعة أن اجتماعاً ضم رئيس الحكومة سمو الشيخ صباح الخالد مع مجموعة من النواب ممن وصفتهم المصادر بنواب التصويت الحكومي وتخلل الاجتماع التطرق لموضوع التعديل الوزاري المرتقب خلال العطلة الصيفية وأعربت مجموعة النواب عن تحفظها على إعادة توزير كل من وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ووزير الاشغال د. رنا الفارس ووزير التربية د. علي المضف.

وقد أبدى عدد غير قليل من النواب اعتراضهم على إعادة توزير هذه الأسماء مشددين على أن المرحلة القادمة يحب أن تكون مرحلة التعويض لهم نظير ما قدموه من دعم للحكومة داخل المجلس وبالأخص في موضوع اختيارات المتقدمين لدورة الطلبة الضباط في وزارة الداخلية والتي كان وزير الداخلية قد قرر إجراءها بنظام القرعة توفيراً للعدالة بين المتقدمين.