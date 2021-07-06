نواب يطالبون بإخلاء سبيل جمال الساير

طمأن النائب مهند الساير إلى أن جمال الساير «بخير وشامخ كما عهدتموه»، مستغرباً «احتجازه عن أمر النيابة العامة بسبب رأي رغم أن شخصه ومحل إقامته معلوم لاستدعائه دون زوّار الليل!»

وقال: «سنكون معه وبرفقته دفاعاً عنه وعن حرية الرأي والكلمة اليوم جمال وغداً غيره».

وطالب النائب أسامة الشاهين بإخلاء سبيل الساير وطمأنة ذويه، قائلاً «ردد المواطن الشاعر ⁧‫جمال الساير‬⁩ بحسابه شعره ونثره، بث من خلاله آماله وآلامه للوطن والمواطنين بإخلاص وأدب. حقه على الوطن وحكومته، الاستماع والتشاور».

واعتبر النائب الدكتور عبدالكريم الكندري أنه «إن كان هناك مايستوجب التحقيق مع أي شخص فالاستدعاء يكون بشكل رسمي خلال أوقات العمل وفقاً للضمانات القانونية للتحقيق».

وقال «جمال الساير شاعر وطني عرفنا عنه حبه للكويت لذلك أحمل وزير الداخلية مسؤولية سلامته ونطالبه بالافراج عنه فأسلوب (زوار الليل) لا يستقيم مع دولة الدستور والقانون».

يذكر أن الساير تم احتجازه من قبل أمن الدولة بناء لأمر النيابة العامة.