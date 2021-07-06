عمان: منع حركة الأفراد وإغلاق الأنشطة التجارية 3 أيام العيد

أعلنت سلطنة عمان اليوم تمديد الإغلاق المسائي للأنشطة التجارية إلى نهاية يوليو الجاري، إضافة إلى الإغلاق التام ومنع حركة الأفراد والمركبات طوال اليوم في أيام العيد الثلاث 10 و11 و12 من ذي الحجة.

كما قررت عدم إقامة صلاة عيد الأضحى المُبارك وأسواق العيد التقليدية (الهبطات)، ومنع التجمّعات بكافة أنواعها في مختلف المواقع في جميع محافظات السلطنة، وتشمل تجمّعات العوائل وتجمّعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد.

ومددت عمان فترة الإغلاق المسائي للأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات لتبدأ من الساعة الخامسة مساءً وتنتهي في الساعة الرابعة صباحًا، وذلك ابتداءً من مساءِ يوم الجمعة 16 يوليو 2021م إلى صباحِ يوم السبت 31 يوليو 2021م، فيما عدا أيام عيد الأضحى المبارك الثلاثة (من يوم 10 إلى يوم 12 ذي الحجّة 1442 هـ) التي قرّرت اللجنة العُليا أن يستمر فيها الإغلاق للأنشطة التجارية والمنع التام لحركة الأفراد والمركبات طوال اليوم.

واستثنت محافظة مسندم من قرار الإغلاق للأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات؛ نظرًا لقلّة عدد الإصابات والمنوّمين في المستشفيات بمرض كورونا (كوفيد 19)، ويسري هذا الاستثناء ابتداءً من اليوم، مع التأكيد على التزام جميع سكّان المحافظة بالضوابط الاحترازيّة المعتمدة مثل لبس الكِمامة ومنع التجمّعات، ولا يُسمح بدخول محافظة مسندم إلا لِمَن تلقى جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المعتمد في السلطنة (ممن هم في عمر 18 سنة فما فوق) من المواطنين والمقيمين في السلطنة، ولِمَن تلقى جرعتي اللقاح المعتمد بالنسبة للقادمين من خارج السلطنة، وذلك ابتداءً من الساعة الخامسة من مساءِ يوم الجمعة 28 ذي القعدة 1442 هـ الموافق 9 يوليو 2021م وحتى إشعارٍ آخر.

إلى ذلك رفعت عمان جمهورية مصر العربية من قائمة الدول التي يحظر على القادمين منها دخول أراضي السلطنة، وأضافت إلى القائمة القادمين من كُلّ من جمهورية سنغافورة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية العراق، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجمهورية التونسية، ودولة ليبيا، وجمهورية الأرجنتين، وجمهورية كولومبيا، وبروناي دار السلام، والقادمون من أية دولة أخرى إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول خلال الـ 14 يومًا السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة، على أن يسري هذا القرار ابتداءً من الساعة الخامسة من مساءِ يوم الجمعة 28 ذي القعدة 1442 هـ الموافق 9 يوليو 2021م وحتى إشعارٍ آخر، وتحثّ اللجنة العليا مواطني السلطنة على عدم زيارة الدول المذكورة خلال هذه الفترة.