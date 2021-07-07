“الطيران المدني”: الموافقة على رفع الطاقة التشغيلية للقادمين إلى 5 آلاف راكب

كشف مدير الادارة العامة للطيران المدني م.يوسف الفوزان عن صدور الموافقات الرسمية اليوم بشأن زيادة الطاقة التشغيلية إلى 5 آلاف راكب.

وأضاف الفوزان في تصريح صحافي أن سعة الركاب المغادرين ستكون مفتوحة للجميع دون أية قيود، مشيرا إلى أن أجهزة المطار حريصة على تطبيق الاجراءات الصحية أمام كافة المسافرين.

وذكر الفوزان أن الطاقة التشغيلية لحركة الرحلات رفعت حالياً لتبلغ نحو 67 رحلة مغادرة وقادمة يومياً.

وبين الفوزان أن دخول الكويت سيكون لجميع المقيمين ابتداء من 1 أغسطس بشرط حصولهم على جرعتين من اللقاحات المعتمدة في الكويت وفق القرارات الاخيرة.