الطيران المدني: لم يكن هناك أي حريق في طائرة طيران الخليج

أشارت الإدارة العامة للطيران المدني، الى ما يتردد من معلومات غير دقيقة عن واقعة طيران الخليج ، نود التوضيح بأنه لم يكن هناك أي حريق في الطائرة ، وقد تم التعامل مع الواقعة وفق متطلبات خطة الطوارئ وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

وجاري التحقيق حاليا في الواقعة حسب اجراءات وأنظمة السلامة الدولية.