برلمان

الطيران المدني: لم يكن هناك أي حريق في طائرة طيران الخليج

منذ 53 دقيقة
أضف تعليق
1 دقائق

أشارت الإدارة العامة للطيران المدني، الى ما يتردد من معلومات غير دقيقة عن واقعة طيران الخليج ، نود التوضيح بأنه لم يكن هناك أي حريق في الطائرة ، وقد تم التعامل مع الواقعة وفق متطلبات خطة الطوارئ وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
وجاري التحقيق حاليا في الواقعة حسب اجراءات وأنظمة السلامة الدولية.

الوسوم

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap