قطر تعلن إرسال مستشفى ميداني لدعم جهود تونس في مكافحة كورونا

أعلنت قطر اليوم الجمعة ارسال مستشفى ميداني بسعة 200 سرير مجهز بجميع المستلزمات الطبية وعدد 100 جهاز تنفس صناعي دعما منها للجهود التي تبذلها تونس في مكافحة جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وذكرت وكالة الانباء القطرية انه تنفيذا لتوجيهات امير قطر الشيخ تميم بن حمد وصلت إلى تونس اليوم طائرتا شحن (C-17) تابعتان للقوات الجوية الأميرية القطرية محملة بمساعدات طبية دعما من قطر للجهود التي تبذلها تونس في مكافحة (كورونا).

واضافت الوكالة ان المساعدات تأتي في إطار سياسة قطر التي تقوم على تعزيز التضامن والتعاون الدوليين لمواجهة (كورونا) وكذلك في إطار توطيد الروابط الوثيقة وعلاقات التعاون التي تجمع البلدين الشقيقين.