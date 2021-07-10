“يويفا” يعاقب إنكلترا بسبب سلوك جمهورها

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) السبت أنه عاقب الاتحاد الإنكليزي للعبة بغرامة مالية بقيمة 30 ألف يورو (36 ألف دولار) بسبب توجيه جمهورها أضواء الليزر باتجاه حارس مرمى الدنمارك كاسبر شمايكل خلال لحظة حاسمة في المباراة بين منتخبي البلدين بالدور قبل النهائي لبطولة أوروبا 2020 الأسبوع الماضي.

وأظهرت صور تلفزيونية قيام مشجع لإنكلترا بتوجيه أشعة الليزر الخضراء نحو شمايكل بينما تقدم قائد إنكلترا هاري كين لتنفيذ ركلة جزاء في الوقت الإضافي ليمنح بلاده التقدم والفوز 2-1 في استاد ويمبلي الأربعاء الماضي.

وقال «يويفا» إنه بدأ إجراءات جزائية ضد إنكلترا الخميس الماضي بعد الفوضى التي حدثت خلال عزف النشيد الوطني للفرق وإطلاق الألعاب النارية.

وأطلق الجمهور صيحات الاستهجان خلال النشيد الوطني للدنمارك قبل انطلاق المباراة.

كما أطلقت صيحات الاستهجان خلال عزف النشيد الوطني لألمانيا في ويمبلي أيضا الأسبوع الماضي عندما فازت إنكلترا في دور الـ 16.

وتسعى إنكلترا للفوز بأول لقب كروي كبير منذ تتويجها بكأس العالم في 1966 عندما تواجه إيطاليا في المباراة النهائية للبطولة الأوروبية في ملعب ويمبلي اللندني الأحد.