دي ماريا يقود الأرجنتين للتتويج بكوبا أمريكا

توج منتخب الأرجنتين، بلقب بطولة كوبا أمريكا، بالفوز في النهائي على البرازيل بنتيجة (1-0) فجر اليوم الأحد، على ملعب “ماراكانا”.

وسجل هدف الأرجنتين أنخيل دي ماريا في الدقيقة 21.

وكسر التانجو لعنة النهائيات في البطولة خلال السنوات الأخيرة، وتوجوا باللقب رقم 15 في تاريخهم في البطولة، ليُعادلوا رقم الأوروجواي صاحب الرقم القياسي.

بدأت المباراة بحذر متبادل من كلا الفريقين، دون أي خطورة حقيقية تُذكر وانحصر اللعب في وسط الملعب، طوال الـ20 دقيقة الأولى.

وفاجئ أنخيل دي ماريا لاعب الأرجنتين، أصحاب الأرض بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 21، حيث تلقى تمريرة من زميله دي باول خلف دفاع البرازيل وانطلق داخل منطقة الجزاء، واستغل تقدم الحارس إيدرسون حيث سدد أعلاه ووضع الكرة في الشباك متقدما بالهدف الأول للتانجو.

وانطلق ليونيل ميسي قائد التانجو، وراوغ دفاع البرازيل، وسدد كرة أرضية مرت بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 31.

وأرسل إيفرتون مهاجم البرازيل تصويبة على حدود منطقة جزاء الأرجنتين، لكن الحارس مارتينيز تصدى لها بسهولة في الدقيقة 42.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأرجنتين بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل ريتشارلسون هدف التعادل للبرازيل في الدقيقة 52، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل على مهاجم السيلساو.

وتألق إيمليانو مارتينيز حارس مرمى الأرجنتين، في التصدي لتسديدة قوية من ريتشارلسون داخل المنطقة في الدقيقة 54، ليحرمه من التعادل للسيلساو.

وسقط ميسي في منطقة الجزاء في الدقيقة 64 مطالبا بركلة جزاء، إثر تدخل دفاع البرازيل ضده، لكن حكم المباراة أشار لاستكمال اللعب.

وطالب لاعبو البرازيل باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة 78، إثر سقوط جابرييل باربوسا بعد التحام مع رودريجيز لاعب الأرجنتين، لكن حكم المباراة لم يُشير لأي خطأ.

وكاد باربوسا أن يسجل هدف التعادل للبرازيل في الدقيقة 82، بتسديدة داخل المنطقة، لولا تدخل دفاع الأرجنتين الذي حول الكرة للركنية.

وواصل باربوسا محاولاته بتسديدة أخرى داخل المنطقة، تصدى لها أيضًا مارتينيز حارس الأرجنتين في الدقيقة 87، وحولها إلى الركنية.

وأضاع ميسي فرصة قتل المباراة في الدقيقة 88، حيث تلقى تمريرة حريرية داخل المنطقة لينفرد بالحارس إيدرسون لكنه برعونة فشل في التسديد.







