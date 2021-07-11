972 عاملا خالفوا قرار حظر العمل وقت الظهيرة ما بين أول يونيو و8 يوليو

كشفت إحصائية حول نتائج تفتيش فريق عمل الظهيرة بإدارة المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية في الهيئة العامة للقوى العاملة، أن عدد المواقع التي تم التفتيش عليها خلال الفترة من أول يونيو وحتى 8 يوليو بلغ 1268 موقعا، فيما بلغ عدد العمالة المتواجدة بالمواقع المخالفة 972 عاملا.

وذكرت الإحصائية إن هناك نحو 579 شركة كانت مخالفة لأول مرة، فيما يوجد 479 شركة مستوفية عند إعادة التفتيش، وموقعين مخالفين عند إعادة التفتيش،، وقد تم استلام 62 بلاغا.