عناوين الصحف الكويتية ليوم الاثنين 12 يوليو 2021

Twitter
Facebook
Instagram
Google Plus
Youtube
RSS
12 يوليو، 2021
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
“الداخلية”: ضبط المتهم بقتل سائق توصيل الطلبات
منذ دقيقتين
أضف تعليق
ركلات الترجيح تمنح إيطاليا لقب يورو 2020
منذ 35 دقيقة
أضف تعليق
ميسي لدي ماريا: شكرا على الانتقام
منذ 6 ساعات
أضف تعليق
ميسي لدي ماريا: شكرا على الانتقام
منذ 19 ساعة
أضف تعليق
اقتصاد
السلمان يلغي بنود “توزيعات القسائم” من اجتماع “الصناعة” اليوم
منذ 4 أيام
أضف تعليق
الأولى للوقود: زيادة سعر بنزين «ألترا/98» إلى 175 فلساً اعتباراً من 7 الجار
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
“بلومبيرغ”: “الأجيال القادمة” ثالث أكبر الصناديق السيادية عالمياً
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
فنلندا “البلد الأسعد في العالم” تبحث عن مهاجرين
منذ 3 أسابيع
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
“الداخلية”: ضبط المتهم بقتل سائق توصيل الطلبات
منذ دقيقتين
أضف تعليق
ركلات الترجيح تمنح إيطاليا لقب يورو 2020
منذ 35 دقيقة
أضف تعليق
ميسي لدي ماريا: شكرا على الانتقام
منذ 6 ساعات
أضف تعليق
ميسي لدي ماريا: شكرا على الانتقام
منذ 19 ساعة
أضف تعليق
اقتصاد
السلمان يلغي بنود “توزيعات القسائم” من اجتماع “الصناعة” اليوم
منذ 4 أيام
أضف تعليق
الأولى للوقود: زيادة سعر بنزين «ألترا/98» إلى 175 فلساً اعتباراً من 7 الجار
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
“بلومبيرغ”: “الأجيال القادمة” ثالث أكبر الصناديق السيادية عالمياً
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
فنلندا “البلد الأسعد في العالم” تبحث عن مهاجرين
منذ 3 أسابيع
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
“الداخلية”: ضبط المتهم بقتل سائق توصيل الطلبات
منذ دقيقتين
أضف تعليق
ركلات الترجيح تمنح إيطاليا لقب يورو 2020
منذ 35 دقيقة
أضف تعليق
ميسي لدي ماريا: شكرا على الانتقام
منذ 6 ساعات
أضف تعليق
ميسي لدي ماريا: شكرا على الانتقام
منذ 19 ساعة
أضف تعليق
اقتصاد
السلمان يلغي بنود “توزيعات القسائم” من اجتماع “الصناعة” اليوم
منذ 4 أيام
أضف تعليق
الأولى للوقود: زيادة سعر بنزين «ألترا/98» إلى 175 فلساً اعتباراً من 7 الجار
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
“بلومبيرغ”: “الأجيال القادمة” ثالث أكبر الصناديق السيادية عالمياً
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
فنلندا “البلد الأسعد في العالم” تبحث عن مهاجرين
منذ 3 أسابيع
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
آخر الآخبار
رياضة
“الداخلية”: ضبط المتهم بقتل سائق توصيل الطلبات
منذ دقيقتين
رياضة
ركلات الترجيح تمنح إيطاليا لقب يورو 2020
منذ 35 دقيقة
محليات
“الصحة”: نستكمل التعاقد على توريد “سوتروفيماب” لعلاج “كورونا”
منذ 8 ساعات
عربي وعالمي
إتاحة الجرعة الثانية من اللقاح بالسعودية ابتداء من اليوم
منذ 9 ساعات
محليات
972 عاملا خالفوا قرار حظر العمل وقت الظهيرة ما بين أول يونيو و8 يوليو
منذ 10 ساعات
متابعة @sabrnews
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم الاثنين 12 يوليو 2021
محرر المحليات
منذ 39 دقيقة
أضف تعليق
1 دقائق
Facebook
Twitter
Email
Print
جريدة الجريدة
جريدة الأنباء
جريدة القبس
جريدة الراي
جريدة الوسط
الوسوم
Top
عناوين الصحف المحلية
من الممكن أن يعجبك
رياضة
“الداخلية”: ضبط المتهم بقتل سائق توصيل الطلبات
رياضة
ركلات الترجيح تمنح إيطاليا لقب يورو 2020
محليات
حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 12 يوليو 2021
محليات
“الصحة”: نستكمل التعاقد على توريد “سوتروفيماب” لعلاج “كورونا”
عربي وعالمي
إتاحة الجرعة الثانية من اللقاح بالسعودية ابتداء من اليوم
محليات
972 عاملا خالفوا قرار حظر العمل وقت الظهيرة ما بين أول يونيو و8 يوليو
أضف تعليق
أضغط هنا لإضافة تعليق
إلغاء الرد
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
الموقع الإلكتروني
Tweet
Share
WhatsApp
Tweet
Share
WhatsApp
Tweet
Share
WhatsApp
Copy link
Copy
Copied
Powered by
Social Snap
أضف تعليق