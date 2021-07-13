أسماء الدفعة التاسعة “N3” في “جنوب صباح الأحمد”

أعلنت المؤسسة الـعامـة لـلرعـایـة الـسـكنیة بأنـھا ستوزع الدفعة التاسعة مــن الـضاحـیة الـثالـثة فـي الـقسائـم الـحكومـیة مـدیـنة «جـنوب صـباح الأحـمد» والـتي تشـتمل عـلى 124 قسیمة بمساحة 400 م2 للمخصص لھم حتى تاریخ 26/8/2013.

وبينت السكنية أن توزيرع البطاقات سيكون من الخميس 15 يوليو إلى الأحد 25 منه على أن يكون توزيع بطاقات الاحتياط الاثنين والثلاثاء 26 و27 يوليو وإجراء القرعة الأربعاء 28 الجاري.

ودعت السكنية الـمواطـنین الـمخصصة لـھم الـقسائـم الـحكومـیة فـي ھـذا المشـروع والـمدرجـة أسـماؤـھم ضـمن ھـذا الإعـلان الـحضور شـخصیاً إلـى مـبنى الـمؤسـسـة الـعامـة لـلرعـایـة الـسكنیة فـي مـنطقة «جـنوب السـرة» الـساعـة الـعاشـرة صـباحـاً فـي الـمواعـید الـمبینة أعـلاه، مـصطحبین مـعھم الـبطاقـة الـمدنـیة وقـرار الـتخصیص وذلـك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي، عـلماً بـأن مـن یتخـلف عـن اسـتلام بـطاقـة الـقرعـة الـخاصـة به خـلال الأیـام المحـددة بھـذا الإعـلان، فـإن الـمؤسـسة سـتقوم بـاسـتبعاد اسـمه وإدخال الأسماء التي تلیھم في التخصیص.

كما دعت الـمواطـنین الـمخصصة لـھم الـقسائـم الـحكومـیة فـي ھـذا المشـروع ولـم تـرد أسـمائـھم ضـمن ھـذا الـكشف الـحضور إلـى مـبنى الـمؤسـسة الـعامـة لـلرعـایـة الـسكنیة فـي مـنطقة «جـنوب السـرة» المسـرح فـي تـمام الـساعـة الـعاشـرة صـباح یـوم الاثـنین،الـثلاثـاء الـموافـق 26-27/7/2021 مـصطحبین مـعھم قـرار الـتخصیص والـبطاقـة المدنیة للدخول ضمن الاحتیاط. وتھـیب الـمؤسـسة بـالأخـوة الـمواطـنین الـتعاون مـعھا والـتقیید بالمواعید المذكورة.

الأسماء:

0001 خالد جمال خالد الدھیم

0002 عبد الله محمود عبدالعزیز السلیم

0003 نایف بدر محمد عریان

0004 مشارى محمد احمد الكندرى

0005 فھد سلامة حمود المشحن

0006 فھد محمد ناصر الدوسرى

0007 ماجد احمد محمد الدخیل

0008 مانع ناصر فالح العجمي

0009 عبد الله حمد حمود العازمي

0010 سعد محمد عبد الله المطوع

0011 صقر بدر علي الصقر

0012 محمد فایز حمد الرشیدي

0013 یوسف حزام فالح الحبیني العازمي

0014 عوض سعید ھادى الاحیمر

0015 احمد سند ایوب السند

0016 عبد الله خلف محسن العازمى

0017 مصطفى على سردار محمد نواب دین

0018 محمود بدر محمود النجار

0019 محمد یعقوب یوسف الصالح

0020 بدر محمد علي احمد محمد

0021 عادل بدر على العتیبى

0022 عبد الله حسن عبد الله القطان

0023 ولید خالد سعد الرخیص

0024 عبد اللطیف محمد احمد الكندرى

0025 عمر طارق عبده الفرحان

0026 خالد عبد الله مناحى العتیبى

0027 محمد علي موسى العطار

0028 عباس مسعود سلطان فرج

0029 علي حمود فالح الرشید

0030 خالد فالح حمود الزعبى

0031 فھید عامر براك العجمى

0032 فارس خیر مھدي الشمري

0033 عبد الرحمن ناصر جاسم العوض

0034 نواف عبد الله محمد العتیبي

0035 محمد بردي محمد الدیحاني

0036 جراح لافي شبیب العازمى

0037 بدر محمد على الانصارى

0038 محمد عبد الله شاجع العجمى

0039 محمد خالد عبد الله الدمخى

0040 بدر ناصر محمد البكر

0041 فھد ھادى عجاج العازمى

0042 احمد حمود محمد الرشیدى

0043 حمد فھید ناصر العجمى

0044 على عبد الكریم غلوم ندوم

0045 سلام طارق محمد سیرت

0046 محمد فاضل ادھیم شبیب الفاضل

0047 سعد باسم عبد الله ناصر الكھیلي

0048 حامد درویش حجي ابراھیم الحمادي

0049 مشاري محمد سعود مجبل المجیبل

0050 عبدالوھاب ابراھیم عبدالغفور العوضي

0051 ناصر مطلق نصار العازمى

0052 عبد الله حسن غلوم الجزاف

0053 على محمد مھدى عبد الصمد صالح

0054 محمد قاسم محمد علي

0055 فیصل فھد ادلیم العازمى

0056 ابراھیم ناصر حسین العجمي

0057 سعود ماطر فالح العازمي

0058 عمر عبد الله یعقوب المضاحكة

0059 محمد صالح سعود العازمي

0060 سعود مبارك سعید سالم 006

1 محمد صباح مطلق العازمى

0062 عبد الرحمن حمود مبارك الختلان

0063 محمد صالح حمد العازمى

0064 عبد الله ناصر حسین العجمي

0065 صالح محمود صالح المكیمى

0066 عمر ناصر حسین العجمي

0067 انور محارب فلاح العازمى

0068 فھد عبد الله معیض العجمى

0069 احمد یعقوب یوسف الدریس

0070 تركى جابر تركى العازمى

0071 صالح نایف ادغام العازمى

0072 عبد اللطیف ناصر عبد الوھاب العثمان

0073 مرزوق جدعان مرزوق العازمى

0074 سعود عبید فالح العدوانى

0075 محمد عوض علیان الحربى

0076 عایض محمد جابر العتیبى

0077 سعود عبدالعزیز احمد العمار

0078 حسین حجاب سعد العجمى

0079 عبد الله خضیر سالم العازمي

0080 فھد فوءاد احمد الصیخان

0081 مبارك عویضھ مبارك العجمي

0082 عبد الله طلال عبد الله الھندال

0083 محمد فائق زید الكاظمى

0084 حمدان صحن حمدان اللمیع

0085 محمد سعود عبد العزیز الربیع

0086 ھاشم علي حسین محمد

0087 نایف رمضان علي دشتي

0088 سعد خلف حماشھ الفراس

0089 علي صادق دعیر شرھان

0090 عدنان محمد سند الشمري

0091 محمد نقھ سالم العازمى

0092 نواف جاسم محمد الریاحى

0093 عبد الھادى ضحوى عویض المطیرى

0094 ولید احمد محمد الھدیب

0095 عقاب میسر جاسر العیاف

0096 بدر سعد ناصر العازمى

0097 محمد سامى على الفرحان

0098 نجیب محمد عبد العزیز المشعل

0099 عبدالرحمن علي عبدالرحمن الشمالي

0100 محمد عبدالرسول كاظم الخمیس

0101 حمد عامر براك العجمى

0102 احمد عباس على الفلیكاوي

0103 منصور بدر محمد الشطى

0104 احمد فیصل احمد العوضي

0105 عبد المحسن كامل عبد الرحمن النورى

0106 عوض على شبیب العجمى

0107 ناصر سیف عبد7 العازمى

0108 فھد مصبح مبارك

0109 محمد احمد عبد القادر السرحان

0110 عبد الله سعود سعید العازمى

0111 خالد مطلق راشد العازمى

0112 احمد عبد الجلیل حبیب الحمر

0113 صالح محمد حمدان العازمي

0114 محمد عادل طاھر القطان

0115 فواز ماجد بدر المطیرى

0116 عبد الرحمن عبده عواد البركه

0117 مھدى یوسف حسین باقر

0118 راكان فھد محمد العتیبى

0119 عبد العزیز جاسم عباس على

0120 عبد الله احمد عبد الله العمران

0121 عبد اللطیف بدر عبد اللطیف بن ناجى

0122 محمد محسن سالم محسن العازمي

0123 جعفر شاكر على القلاف

0124 حسین اسماعیل احمد العوض