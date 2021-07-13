أسماء الدفعة التاسعة “N3” في “جنوب صباح الأحمد”

أعلنت المؤسسة الـعامـة لـلرعـایـة الـسـكنیة بأنـھا ستوزع الدفعة التاسعة مــن الـضاحـیة الـثالـثة فـي الـقسائـم الـحكومـیة مـدیـنة «جـنوب صـباح الأحـمد» والـتي تشـتمل عـلى 124 قسیمة بمساحة 400 م2 للمخصص لھم حتى تاریخ 26/8/2013.
وبينت السكنية أن توزيرع البطاقات سيكون من الخميس 15 يوليو إلى الأحد 25 منه على أن يكون توزيع بطاقات الاحتياط الاثنين والثلاثاء 26 و27 يوليو وإجراء القرعة الأربعاء 28 الجاري.
ودعت السكنية الـمواطـنین الـمخصصة لـھم الـقسائـم الـحكومـیة فـي ھـذا المشـروع والـمدرجـة أسـماؤـھم ضـمن ھـذا الإعـلان الـحضور شـخصیاً إلـى مـبنى الـمؤسـسـة الـعامـة لـلرعـایـة الـسكنیة فـي مـنطقة «جـنوب السـرة» الـساعـة الـعاشـرة صـباحـاً فـي الـمواعـید الـمبینة أعـلاه، مـصطحبین مـعھم الـبطاقـة الـمدنـیة وقـرار الـتخصیص وذلـك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي، عـلماً بـأن مـن یتخـلف عـن اسـتلام بـطاقـة الـقرعـة الـخاصـة به خـلال الأیـام المحـددة بھـذا الإعـلان، فـإن الـمؤسـسة سـتقوم بـاسـتبعاد اسـمه وإدخال الأسماء التي تلیھم في التخصیص.
كما دعت الـمواطـنین الـمخصصة لـھم الـقسائـم الـحكومـیة فـي ھـذا المشـروع ولـم تـرد أسـمائـھم ضـمن ھـذا الـكشف الـحضور إلـى مـبنى الـمؤسـسة الـعامـة لـلرعـایـة الـسكنیة فـي مـنطقة «جـنوب السـرة» المسـرح فـي تـمام الـساعـة الـعاشـرة صـباح یـوم الاثـنین،الـثلاثـاء الـموافـق 26-27/7/2021 مـصطحبین مـعھم قـرار الـتخصیص والـبطاقـة المدنیة للدخول ضمن الاحتیاط. وتھـیب الـمؤسـسة بـالأخـوة الـمواطـنین الـتعاون مـعھا والـتقیید بالمواعید المذكورة.
الأسماء:
0001 خالد جمال خالد الدھیم
0002 عبد الله محمود عبدالعزیز السلیم
0003 نایف بدر محمد عریان
0004 مشارى محمد احمد الكندرى
0005 فھد سلامة حمود المشحن
0006 فھد محمد ناصر الدوسرى
0007 ماجد احمد محمد الدخیل
0008 مانع ناصر فالح العجمي
0009 عبد الله حمد حمود العازمي
0010 سعد محمد عبد الله المطوع
0011 صقر بدر علي الصقر
0012 محمد فایز حمد الرشیدي
0013 یوسف حزام فالح الحبیني العازمي
0014 عوض سعید ھادى الاحیمر
0015 احمد سند ایوب السند
0016 عبد الله خلف محسن العازمى
0017 مصطفى على سردار محمد نواب دین
0018 محمود بدر محمود النجار
0019 محمد یعقوب یوسف الصالح
0020 بدر محمد علي احمد محمد
0021 عادل بدر على العتیبى
0022 عبد الله حسن عبد الله القطان
0023 ولید خالد سعد الرخیص
0024 عبد اللطیف محمد احمد الكندرى
0025 عمر طارق عبده الفرحان
0026 خالد عبد الله مناحى العتیبى
0027 محمد علي موسى العطار
0028 عباس مسعود سلطان فرج
0029 علي حمود فالح الرشید
0030 خالد فالح حمود الزعبى
0031 فھید عامر براك العجمى
0032 فارس خیر مھدي الشمري
0033 عبد الرحمن ناصر جاسم العوض
0034 نواف عبد الله محمد العتیبي
0035 محمد بردي محمد الدیحاني
0036 جراح لافي شبیب العازمى
0037 بدر محمد على الانصارى
0038 محمد عبد الله شاجع العجمى
0039 محمد خالد عبد الله الدمخى
0040 بدر ناصر محمد البكر
0041 فھد ھادى عجاج العازمى
0042 احمد حمود محمد الرشیدى
0043 حمد فھید ناصر العجمى
0044 على عبد الكریم غلوم ندوم
0045 سلام طارق محمد سیرت
0046 محمد فاضل ادھیم شبیب الفاضل
0047 سعد باسم عبد الله ناصر الكھیلي
0048 حامد درویش حجي ابراھیم الحمادي
0049 مشاري محمد سعود مجبل المجیبل
0050 عبدالوھاب ابراھیم عبدالغفور العوضي
0051 ناصر مطلق نصار العازمى
0052 عبد الله حسن غلوم الجزاف
0053 على محمد مھدى عبد الصمد صالح
0054 محمد قاسم محمد علي
0055 فیصل فھد ادلیم العازمى
0056 ابراھیم ناصر حسین العجمي
0057 سعود ماطر فالح العازمي
0058 عمر عبد الله یعقوب المضاحكة
0059 محمد صالح سعود العازمي
0060 سعود مبارك سعید سالم 006
1 محمد صباح مطلق العازمى
0062 عبد الرحمن حمود مبارك الختلان
0063 محمد صالح حمد العازمى
0064 عبد الله ناصر حسین العجمي
0065 صالح محمود صالح المكیمى
0066 عمر ناصر حسین العجمي
0067 انور محارب فلاح العازمى
0068 فھد عبد الله معیض العجمى
0069 احمد یعقوب یوسف الدریس
0070 تركى جابر تركى العازمى
0071 صالح نایف ادغام العازمى
0072 عبد اللطیف ناصر عبد الوھاب العثمان
0073 مرزوق جدعان مرزوق العازمى
0074 سعود عبید فالح العدوانى
0075 محمد عوض علیان الحربى
0076 عایض محمد جابر العتیبى
0077 سعود عبدالعزیز احمد العمار
0078 حسین حجاب سعد العجمى
0079 عبد الله خضیر سالم العازمي
0080 فھد فوءاد احمد الصیخان
0081 مبارك عویضھ مبارك العجمي
0082 عبد الله طلال عبد الله الھندال
0083 محمد فائق زید الكاظمى
0084 حمدان صحن حمدان اللمیع
0085 محمد سعود عبد العزیز الربیع
0086 ھاشم علي حسین محمد
0087 نایف رمضان علي دشتي
0088 سعد خلف حماشھ الفراس
0089 علي صادق دعیر شرھان
0090 عدنان محمد سند الشمري
0091 محمد نقھ سالم العازمى
0092 نواف جاسم محمد الریاحى
0093 عبد الھادى ضحوى عویض المطیرى
0094 ولید احمد محمد الھدیب
0095 عقاب میسر جاسر العیاف
0096 بدر سعد ناصر العازمى
0097 محمد سامى على الفرحان
0098 نجیب محمد عبد العزیز المشعل
0099 عبدالرحمن علي عبدالرحمن الشمالي
0100 محمد عبدالرسول كاظم الخمیس
0101 حمد عامر براك العجمى
0102 احمد عباس على الفلیكاوي
0103 منصور بدر محمد الشطى
0104 احمد فیصل احمد العوضي
0105 عبد المحسن كامل عبد الرحمن النورى
0106 عوض على شبیب العجمى
0107 ناصر سیف عبد7 العازمى
0108 فھد مصبح مبارك
0109 محمد احمد عبد القادر السرحان
0110 عبد الله سعود سعید العازمى
0111 خالد مطلق راشد العازمى
0112 احمد عبد الجلیل حبیب الحمر
0113 صالح محمد حمدان العازمي
0114 محمد عادل طاھر القطان
0115 فواز ماجد بدر المطیرى
0116 عبد الرحمن عبده عواد البركه
0117 مھدى یوسف حسین باقر
0118 راكان فھد محمد العتیبى
0119 عبد العزیز جاسم عباس على
0120 عبد الله احمد عبد الله العمران
0121 عبد اللطیف بدر عبد اللطیف بن ناجى
0122 محمد محسن سالم محسن العازمي
0123 جعفر شاكر على القلاف
0124 حسین اسماعیل احمد العوض
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