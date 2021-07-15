تشييع رفات 10 شهداء بمراسم عسكرية غلبت فيها الدموع ورفعت رايات الفخر

أعوام طوال مرّت، ولم تنسَ الكويت أبناءها، ولا توافر جهداً أو سعياً في سبيل أن يحتضن ثراها رفات أبنائها البررة من الأسرى والمفقودين، وهو ما شهده أمس، باستقبال 10 شهداء من الأسرى والمفقودين أثناء الغزو العراقي الغاشم العام 1990، وتم جلب رفاتهم من العراق، ضمن رفات الشهداء، التي سبق الإعلان عن الاستعراف عليها في شهر نوفمبر 2020 وشهري يناير ومارس 2021 الماضيين.

وتقدم جموع المشيعين وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية الدكتور مشعان العتيبي، ووزير النفط وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس، ووزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، ورئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن الشيخ خالد الصباح، ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام، ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية.

وبين مغالبة الدموع للكلمات، هنأ الشيخ ثامر العلي أهالي الشهداء، قائلاً «أبارك لهم بدل المرة مليون مرة على الشهادة، وهذا اللي كلنا نبيه، أن نصل إلى ما وصلوا إليه».

وقال العلي في تصريح للصحافيين على هامش مراسم تشييع رفات شهداء الكويت «أبطال الكويت الذين ضحوا بأرواحهم، نبارك لأهاليهم ونبارك لأنفسنا… هذه عوايد أهل الكويت الأبطال اللي عودونا على التضحية بالنفس قبل المال، وهذه النتيجة، وما ترونه من تلاحم وحب حق تراب الكويت، ينعكس اليوم في أن ثرى الكويت يأخذ أبناءه إلى مثواهم الأخير، وأسأل الله لهم الجنة، ولأهاليهم الصبر والسلوان وأبارك لهم بدل المرة مليون مرة على الشهادة، وختم قائلاً «هذا اللي كلنا نبيه، أن نصل إلى ما وصلوا إليه».

من جانبه، قال وزير النفط وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس «فخور بوجودي مع أهلي، أهل المرحوم الشهيد عبدالمحسن القلاف، أشاركهم الشعور بالحزن، ووجودي هو دعم ومشاركة عزاء من حكومة الكويت لأهلنا عائلة الشهيد»، مبيناً أن «الشهداء ضحوا بأغلى شيء وهي الروح في سبيل الكويت وأهلها وترابها».

وأضاف «نفتخر بشهداء الواجب في الكويت دائما. ونحن فخورون بشهدائنا ودفاعهم عن الكويت أيام الغزو الغاشم، وهو أمر ليس بغريب على أهل الكويت. وأتمنى من الله أن يكون الشهيد خالدا في جنات الخلد».

وأكد أن تضحيات الشهداء لن تنسى وستبقى خالدة في ذاكرة كل أهل الكويت، متمنياً ان يتم وضع أسمائهم في عدد من المواقع الحساسة في البلاد، لافتاً إلى أن مكتب الشهيد سوف يقوم بواجبه في هذا الاتجاه.

وأشار مدير عام مكتب تكريم الشهداء وأسرهم بالتكليف صلاح العوفان، إلى أن دفن رفات شهداء الكويت الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لها في موكب مهيب لهو أمر يليق بما قاموا به بالدفاع عن الوطن، وذلك بحضور وزير الداخلية، لافتاً إلى حرص القيادة السياسية بأن يكون هناك مراسم رسمية تليق بالشهداء، الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الكويت.

قائمة الشرف

احتضن ثرى الوطن الشهداء المنضمين إلى سجل الشرف والتضحية، وهم:

1 – الشهيد خلف سلامة يالوس العنزي.

2 – الشهيد شافي مهدي مزعل السبيعي.

3 – الشهيد عبدالمحسن مصطفى راضي القلاف.

4 – الشهيد عدنان أحمد راشد الخلف.

5 – الشهيد علي أمان بطي المفضي.

6 – الشهيد عماد محمد إبراهيم البناي.

7 – الشهيد محمد سالم براك الصواغ.

8 – الشهيد ناجي فهد جعفر عبدالله.

9 – الشهيد ناصر فالح عايض الرشيدي.

10 – الشهيد ناصر محمد فرج العنزي.