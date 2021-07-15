الكويت ترسل طائرة محملة بالمعدات والأجهزة الطبية لإغاثة تونس في مواجهة كورونا

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي إقلاع طائرة إغاثة كويتية من قاعدة عبدالله المبارك الجوية إلى تونس محملة بالمعدات والأجهزة الطبية لمساعدة البلد الشقيق الذي يعاني أوضاعا صحية متدهورة في مجابهة جائحة (كورونا) ودعم منظومته الصحية.

وقال مدير إدارة الخدمات الطبية في الجمعية منهل العنزي لوكالة الأنباء الكويتية اليوم إن دولة الكويت عبر الهلال الأحمر الكويتي لم تدخر جهدا للوقوف إلى جانب تونس الشقيقة لمجابهة جائحة كورونا وتوفير معدات صحية خاصة وأجهزة الأوكسجين للمستشفيات التونسية.

وشدد على حرص دولة الكويت على دعم الجهود الصحية والطبية والإنسانية التي يبذلها الأشقاء التونسيون خصوصا في مواجهة فيروس كورونا مشيرا إلى وقوف القيادة السياسية والشعب الكويتي إلى جانب الأشقاء في تونس لمواجهة جائحة كورونا.

وأضاف إن الطائرة محملة بأجهزة طبية وأدوية ومستلزمات صحية وأسرة ستسلم بالتنسيق مع الهلال الأحمر التونسي بصورة فورية ومباشرة إلى المستشفيات لدعم جهودها في مواجهة تفشي الفيروس.

وأكد استعداد الهلال الأحمر الكويتي الدائم لتقديم كل دعم إنساني للأشقاء التونسيين لاسيما في هذه الظروف الصحية الحرجة معربا عن الشكر والتقدير لوزارة الدفاع الكويتية لتسخيرها الطائرة ولوزارة الخارجية الكويتية على مساهمتها في إنجاح هذه المهمة الإنسانية.

وأشار إلى حرص الجمعية على المشاركة في الجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الكويت على ضوء توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بتقديم الدعم والمساندة للشعب التونسي الشقيق.