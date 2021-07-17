النيابة تحجز مسؤولاً حكومياً سابقاً لاتهامه بخطف “بدون” ومحاولة اغتصابه

أمرت النيابة العامة بحجز مسؤول حكومي سابق، على خلفية اتهامه بخطف شاب من فئة المقيمين بصورة غير قانونية (بدون) ومحاولة الاعتداء عليه واغتصابه، وطلبت من المباحث تزويدها بالتحريات التكميلية عن الواقعة.

وحسب صحيفة القبس، فإن المسؤول الحكومي السابق، أراد خطف الشاب بالحيلة، بعدما أوهمه بتقديم هدية إليه عبارة عن جهاز «آيباد»، حيث تعرف عليه من خلال موقع الانستغرام، إلا أن الشاب توجس خيفة ورفض الحضور لتسلم الهدية.

وأضاف المصدر أن المسؤول السابق قام على إثر ذلك بإرسال عدد من الأشخاص التابعين له الى البدون، وادعوا أنهم رجال مباحث، فحملوه إلى منزل المسؤول السابق، لكنه تمكن من الهرب وقدم بلاغاً ضد ذلك المسؤول.