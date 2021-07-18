أفواج الحجاج تستقر في مقرات الإقامة بمشعر منى

استقر مساء السبت عدد من أفواج الحجاج وسط مقرات إقامتهم في مشعر “منى”، لقضاء يوم التروية واستعدادا للوقوف على صعيد عرفات في التاسع من ذي الحجة، متبعين ومقتدين بسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، مكثرين من التلبية والتسبيح والتكبير، في صورة روحانية وإيمانية.

فمنذ ساعات المساء الأولى، توافد الحجاج إلى الأبراج والمخيمات في مشعر “منى” وسط أصوات تلهج بالتكبير والدعاء، حيث خصصت وزارة الحج والعمرة السعودية 6 أبراج و70 مخيماً لإسكان حجاج بيت الله الحرام في مشعر منى، وفق الإجراءات الاحترازية.

كما تم تخصيص مساحة 4.37 متر مربع للحاج الواحد في باقة الضيافة المميزة في أبراج منی، وتخصيص مساحة 4 أمتار مربعة للحاج الواحد في باقة الضيافة في مخيمات منی، وكذلك تخصيص مساحة 5.33 متر مربع للحاج الواحد في باقة الضيافة المميزة في مخيمات مشعر منی.