نصائح لتوفير المال عند حجز رحلة طيران

بدأت معدلات حجز تذاكر الطيران في الارتفاع مرة أخرى بعد انتشار حملات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، واستعادة معظم الدول ثقتها في السفر مرة أخرى.

ومع ذلك، فإن هذا الارتفاع في الطلب على الترفيه يعني أيضاً ارتفاع الأسعار.

وفي هذا السياق، نقلت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية نصائح ذكرها موقع السفر الشهير «هوبر» حول كيفية توفير المال عند حجز رحلات الطيران.

وقال هوبر إن إحدى طرق تخفيف العبء المالي هي «الحجز قبل موعد السفر بثلاثة أسابيع على الأقل».

وأكد الموقع أن أسعار رحلات الطيران تميل إلى الارتفاع بنسبة 25 في المائة إلى 30 في المائة في الأسبوعين السابقين لتاريخ المغادرة.

كما أشار هوبر إلى أن أفضل أيام لحجز السفر هي أيام الثلاثاء أو الأربعاء، حيث إن أرخص أسعار تكون في هذين اليومين البعيدين عن عطلة نهاية الأسبوع.

وقال موقع السفر الشهير إن المغادرة يوم الثلاثاء أو الأربعاء توفر للمستهلكين حوالي 20 دولاراً بينما توفر العودة في هذين اليومين متوسط 30 دولاراً.

وأوضح هوبر أيضاً أن أرخص الرحلات عادة ما تكون في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من الليل، لأن الطلب عليها غالبا ما يكون قليلا جدا.