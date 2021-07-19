حجاج بيت الله الحرام يؤدون صلاتي الظهر والعصر في مسجد نمرة بمشعر عرفات

يقف حجاج بيت الله الحرام اليوم، على صعيد عرفات، الذي يمثل الركن الأعظم في أداء فريضة الحج.

وأدى الحجاج صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً؛ اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.في مسجد نمرة بمشعر عرفات، حيث توافدوا منذ وقت مبكر اليوم للاستماع إلى خطبة عرفة وأداء الصلاة.

وامتلأت جنبات المسجد الذي تبلغ مساحته ( 110 ) آلاف متر مربع والساحات المحيطة به التي تبلغ مساحتها ثمانية آلاف متر مربع بضيوف الرحمن.

خطبة يوم عرفة: من الإحسان السعي إلى سلامة العباد واستقرار البلاد

وقد ألقى إمام وخطيب المسجد الحرام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، خطبة عرفة – قبل الصلاة – حيث دعا فيها المسلمين إلى تقوى الله وامتثال أوامره للفوز فوزا عظيما والفلاح في الدنيا والآخرة. وقال ” إن مما أمركم الله به الإحسان… وأعظم ذلك الإحسان بالتوحيد”

ولفت الى ان “من الإحسان في عبادة الله المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها كل يوم.. ومن ذلك صوم رمضان.. وحج بيت الله الحرام”، متابعا : “ومن الإحسان الإيمان بالله ربا ومعبوداً والإيمان بملائكته وكتبه وجميع رسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره فقدر الله نافذ وقضاؤه لا محالة واقع”.

لا إصابات بكورونا بين الحجاج

وكشفت وزارة الصحة السعودية عن عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج.

وأضافت إن إجراءات الرصد والمتابعة ستستمر حتى نهاية الحج.

وأوضحت الوزارة أنه تم تجهيز فرق متخصصة بالإسعاف الميداني لتقديم الخدمات للحجاج، مؤكدة أن لديها إجراءات واحترازات على قدر كبير من الكفاءة لحماية الحجاج صحيا.

كما شددت على أن إجراءات الرصد والمتابعة لإصابات كورونا ستستمر حتى نهاية الحج.