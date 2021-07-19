شركة نفط البصرة تنفي ما أشيع عن قيام الكويت بالتنقيب عن النفط عند الشريط الحدودي مع العراق

نفت شركة نفط البصرة المملوكة لوزارة النفط العراقية اليوم الاثنين ما أشيع عن قيام الجانب الكويتي بالتنقيب عن النفط عند الشريط الحدودي بين البلدين مؤكدة ان “الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي لاجهزة حفر ابار نفط مفبرك”.

وذكرت الشركة في بيان انه “تمت فبركة الفيديو من حيث البعد باستخدام تقنية الزوم بحيث يوهم المتلقي ان البعد لا يزيد عن مئة متر بهدف اثارة الرأي العام”.

وعرضت الشركة فيديو لفرق الرصد والمتابعة التابعة لها بالابعاد الحقيقة يثبت ان العمليات النفطية للجانب الاخر تبعد اكثر من 400 متر داخل الاراضي الكويتية.

ورأت انه “من حق اي دولة ممارسة اعمالها ضمن الحدود الدولية المعترف بها وحسب القانون الدولي ولا نجد فيه تجاوزا على حقوق الاخرين”.