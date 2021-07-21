ضبط “متسللين” حاولا دخول البلاد بـ 12 كيلوغراما من المخدرات

تمكنت إدارة الحدود الشمالية من رصد شخصين وضبطهما أثناء محاولتهما عبور الحدود البرية والدخول إلى الأراضي الكويتية عبر السياج الحدودي.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه وأثناء تفتيش المتهمين عثر بحوزتهما على حقيبتين يشتبه أن يكون بداخلهما مواد مخدرة تقدر بحوالي 12 كيلو من مادة الشبو وكيلو من مادة الحشيش، حيث تم إحالتهما إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.