“الخارجية” تدعو المواطنين إلى تأجيل سفرهم لإندونيسيا بسبب تفشي (كورونا) وتهيب بالمتواجدين منهم هناك مغادرتها فورا

دعت الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية الكويتية اليوم الأربعاء كافة المواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر إلى إندونيسيا في الوقت الراهن لتأجيل سفرهم نظرا للوضع الصحي المتأزم جراء تفشي فيروس كورونا وسرعة انتشار العدوى واتخاذ ‏السلطات المعنية إجراءات للحد من انتشار الفيروس.

كما دعت الإدارة القنصلية في بيان المواطنين الكويتيين المتواجدين في إندونيسيا إلى مغادرتها فورا حفاظا على سلامتهم والتواصل مع سفارة دولة الكويت في جاكرتا حال الاستفسار أو الحاجة إلى المساعدة على الأرقام التالية:

006281513252597

006281281813758

006281515151511.