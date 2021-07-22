“الجمارك” تحبط تهريب كيلو غرام “شبو”

ضبط رجال جمرك منفذ السالمي نحو ما يقارب كيلو غرام من مادة الشبو، كانت مخبأة بطريقة مبتكرة في شاحنة قادمة من دولة خليجية.

وفي تفاصيل الضبطية، أن شاحنة قادمة عبر منفذ السالمي الجمركي يقودها شخص من جنسية عربية، اشتبه بها رجال الجمارك حيث تم الاستعانة بوحدة الأثر الجمركي، وحسب الإجراءات المتبعة تم تفتيشها بدقة، وعثر بداخلها نحو ما يقارب كيلو غرام من مادة الشبو، كانت مخبأة داخل إحدى السيارات المقطورة على الشاحنة والتي تم وضعها داخل كرتون يحتوي على ملابس.

وبناءً عليه تم عمل الإجراءات اللازمة، وتمت إحالة قائد الشاحنة والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.

وحذّرت الإدارة العامة للجمارك كل من تسوّل له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكافة أشكالها وأنواعها إلى البلاد، مشددة على أنه سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.