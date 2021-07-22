مع تفشي “دلتا”.. تلويح بعودة الكمامات إلى أميركا

يجري البيت الأبيض محادثات مع المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومسؤولين آخرين، لتعديل سياسة ارتداء الكمامات وسط ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

وتتمحور المحادثات حول ما إذا كان عليهم الضغط من أجل إصدار توجيهات معدلة لارتداء الكمامات.

وجاءت هذه الخطوة مع ارتفاع الإصابات بالمتحور ” دلتا ” من فيروس كورونا في جميع أنحاء الولايات المتحدة .

ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن ستة أشخاص مطلعين على الأمر، أن المناقشات لا تزال في مراحلها الأولى، على الرغم من أن المسؤولين قالوا إن أي إرشادات جديدة بشأن ارتداء الكمامات ستأتي مباشرة من مراكز مكافحة الأمراض.

جائحة غير المحصنين

ووفقا للإرشادات الصحية الحالية للمراكز، فإنه لا يتعين على الأميركيين الذين تم تطعيمهم بالكامل ارتداء الكمامات في معظم الأماكن، رغم أن تفويض الكمامات لا يزال ساريا لشركات الطيران وغيرها من وسائل النقل العام.

وتأتي الأنباء عن المناقشات في حين يحذر مسؤولو الصحة من أن الولايات المتحدة تواجه الآن “جائحة غير محصنين”، حيث تشهد المناطق ذات معدلات التطعيم المنخفضة نسبيا ارتفاعات في حالات الإصابة بالفيروس، غالبيتها بالمتحور دلتا.

وفي ميزوري التي تعد إحدى أكبر بؤر كورونا حاليا، أعلن الحاكم الجمهوري، مايك بارسون، الأربعاء، أن الولاية ستقدم حوافز مالية للمقيمين لتعزيز وتيرة التطعيم.

وأضاف بارسون أن الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح مؤهلون للحصول على واحدة من 900 جائزة قيمة كل منها 10 آلاف دولار.

وحتى الآن، تم تطعيم 40 في المئة فقط من سكان ميزوري بالكامل ضد “كوفيد-19″، وفق بيانات المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقال المسؤولون الذين تحدثوا إلى “واشنطن بوست”، إن البيت الأبيض يهدف إلى الحفاظ على نهج عدم التدخل وترك الأمر لـ”سي دي سي” لتتخذ قرارا بشأن ارتداء الكمامات.

البيت الأبيض مع الخبراء

ونقلت الصحيفة عن كيفن مونوز، مساعد السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، أن الإدارة “تتبع إرشادات ونصائح خبراء الصحة والطب”.

وأوضح أن “مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، تقدم إرشادات للصحة العامة، وهي مستمرة في التوصية بعدم ارتداء الأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل للكمامات”.

وأضاف: “إذا لم يتم تطعيمك، يجب أن ترتدي كمامة.”

وقال مسؤول صحي فدرالي للصحيفة إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي، وأن “سي دي سي” تدرس جميع الخيارات.

وأعلن جيسون ماكدونالد، المتحدث باسم المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض في بيان، أنه “في هذا الوقت، ليست لدينا أي نية لتغيير توجيهات الكمامات”.

الرئيس الأميركي جو بايدن، قال خلال ندوة نظمتها شبكة “سي إن إن” مساء الأربعاء، إن “سي دي سي” ستصدر على الأرجح توجيهات تشجع الأطفال الذين لم يتم تطعيمهم على ارتداء كمامات عند عودتهم إلى المدارس في الخريف.

وأضاف بايدن أن تطبيق التوجيهات سيكون صعبا، لكنه “مسؤولية مجتمعية”.