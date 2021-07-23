طبيبة: عدم شرب كمية كافية من الماء بالجو الحار يسبب اضطرابات في القلب

نقلت وكالة أنباء “سبوتنك” الروسية عن خبيرة التغذية الأوكرانية الدكتورة سفيتلانا فوس، قولها إن عدم شرب كمية كافية من الماء في الجو الحار يسبب زيادة كثافة الدم ما يؤدي إلى اضطراب عمل القلب.

وحسب الوكالة، فقد أشارت الخبيرة إلى أن الجسم يفقد بعملية التعرق السوائل ومعادن مهمة كالبوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم والمغنيسيوم والكلور. وان هذه “المعادن تؤدي عددا من الوظائف المهمة في الجسم مثل الحفاظ على التوازن المائي – الملحي، والتوازن الحمضي – القاعدي، وهي مسؤولة عن تقلص عضلة القلب ونشاط الأوعية الدموية، وتساهم في نقل النبضات العصبية”. مضيفة “يجب أن نشرب الماء الاعتيادي الذي يحتوي على الالكتروليت. كما أن غالبية المواد المعدنية موجودة في الخضار والفواكه والثمار”.

وفي هذا الإطار، كشفت الخبيرة الأوكرانية انه “يجب أن تشكل هذه المواد في موسم الصيف أساس النظام الغذائي؛ لأنها تحتوي بالإضافة إلى المعادن، على نسبة عالية من الماء؛ فمثلا تصل كمية السوائل في الخيار والطماطم إلى 95 في المئة من وزنها. والثمار والفواكه إلى 80-90 في المئة من وزنها”.

وأكدت فوس انه للحصول على الصوديوم والكلور يجب ان نتناول في الصيف الحبوب ومنتجات الألبان المخمرة والأسماك والفطر والبقوليات. وأن أفضل مصادر الكالسيوم هي اللبن الرائب والزبادي والجبن والخضروات الورقية. وللحصول على المغنيسيوم، يجب تناول الأعشاب البحرية والعصائد والبقول والكاكاو والشوكولاتة الداكنة.