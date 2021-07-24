عناوين الصحف الكويتية ليوم السبت 24 يوليو 2021

Twitter
Facebook
Instagram
Google Plus
Youtube
RSS
24 يوليو، 2021
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
سطام الحسيني… في ذمة الله
منذ ساعتين
أضف تعليق
مصارع جزائري ينسحب من أولمبياد طوكيو بعدما أوقعته القرعة مع إسرائيلي
منذ 7 ساعات
أضف تعليق
أكثر من 100 إصابة بكورونا بين أعضاء الوفود في أولمبياد طوكيو
منذ 8 ساعات
أضف تعليق
افتتاح “حزين” لأغرب بطولة ألعاب أولمبية عبر التاريخ
منذ 11 ساعة
أضف تعليق
اقتصاد
نصائح لتوفير المال عند حجز رحلة طيران
منذ 5 أيام
أضف تعليق
بريطانيا تصادر ما قيمته 250 مليون دولار من العملة المشفرة
منذ أسبوعين
أضف تعليق
السلمان يلغي بنود “توزيعات القسائم” من اجتماع “الصناعة” اليوم
منذ أسبوعين
أضف تعليق
الأولى للوقود: زيادة سعر بنزين «ألترا/98» إلى 175 فلساً اعتباراً من 7 الجار
منذ 3 أسابيع
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
سطام الحسيني… في ذمة الله
منذ ساعتين
أضف تعليق
مصارع جزائري ينسحب من أولمبياد طوكيو بعدما أوقعته القرعة مع إسرائيلي
منذ 7 ساعات
أضف تعليق
أكثر من 100 إصابة بكورونا بين أعضاء الوفود في أولمبياد طوكيو
منذ 8 ساعات
أضف تعليق
افتتاح “حزين” لأغرب بطولة ألعاب أولمبية عبر التاريخ
منذ 11 ساعة
أضف تعليق
اقتصاد
نصائح لتوفير المال عند حجز رحلة طيران
منذ 5 أيام
أضف تعليق
بريطانيا تصادر ما قيمته 250 مليون دولار من العملة المشفرة
منذ أسبوعين
أضف تعليق
السلمان يلغي بنود “توزيعات القسائم” من اجتماع “الصناعة” اليوم
منذ أسبوعين
أضف تعليق
الأولى للوقود: زيادة سعر بنزين «ألترا/98» إلى 175 فلساً اعتباراً من 7 الجار
منذ 3 أسابيع
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
سطام الحسيني… في ذمة الله
منذ ساعتين
أضف تعليق
مصارع جزائري ينسحب من أولمبياد طوكيو بعدما أوقعته القرعة مع إسرائيلي
منذ 7 ساعات
أضف تعليق
أكثر من 100 إصابة بكورونا بين أعضاء الوفود في أولمبياد طوكيو
منذ 8 ساعات
أضف تعليق
افتتاح “حزين” لأغرب بطولة ألعاب أولمبية عبر التاريخ
منذ 11 ساعة
أضف تعليق
اقتصاد
نصائح لتوفير المال عند حجز رحلة طيران
منذ 5 أيام
أضف تعليق
بريطانيا تصادر ما قيمته 250 مليون دولار من العملة المشفرة
منذ أسبوعين
أضف تعليق
السلمان يلغي بنود “توزيعات القسائم” من اجتماع “الصناعة” اليوم
منذ أسبوعين
أضف تعليق
الأولى للوقود: زيادة سعر بنزين «ألترا/98» إلى 175 فلساً اعتباراً من 7 الجار
منذ 3 أسابيع
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
آخر الآخبار
رياضة
مصارع جزائري ينسحب من أولمبياد طوكيو بعدما أوقعته القرعة مع إسرائيلي
منذ 7 ساعات
رياضة
أكثر من 100 إصابة بكورونا بين أعضاء الوفود في أولمبياد طوكيو
منذ 8 ساعات
عربي وعالمي
ثالث أيام التشريق.. حجاج بيت الله ينهون المناسك
منذ 8 ساعات
صحة وجمال
طبيبة: عدم شرب كمية كافية من الماء بالجو الحار يسبب اضطرابات في القلب
منذ 10 ساعات
رياضة
افتتاح “حزين” لأغرب بطولة ألعاب أولمبية عبر التاريخ
منذ 11 ساعة
متابعة @sabrnews
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم السبت 24 يوليو 2021
محرر المحليات
منذ 23 ثانية
أضف تعليق
1 دقائق
Facebook
Twitter
Email
Print
جريدة الوسط
الوسوم
Top
عناوين الصحف المحلية
من الممكن أن يعجبك
محليات
الكويت تعرب عن تضامنها مع الهند جراء الفيضانات في ولاية ماهاراشترا
محليات
حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 24 يوليو 2021
رياضة
مصارع جزائري ينسحب من أولمبياد طوكيو بعدما أوقعته القرعة مع إسرائيلي
رياضة
أكثر من 100 إصابة بكورونا بين أعضاء الوفود في أولمبياد طوكيو
عربي وعالمي
ثالث أيام التشريق.. حجاج بيت الله ينهون المناسك
صحة وجمال
طبيبة: عدم شرب كمية كافية من الماء بالجو الحار يسبب اضطرابات في القلب
أضف تعليق
أضغط هنا لإضافة تعليق
إلغاء الرد
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
الموقع الإلكتروني
Tweet
Share
WhatsApp
Tweet
Share
WhatsApp
Tweet
Share
WhatsApp
Copy link
Copy
Copied
Powered by
Social Snap
أضف تعليق