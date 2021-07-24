بريطانيا: اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا

أعلن خبراء في وكالة الصحة العامة بإنجلترا، أمس (الجمعة)، اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

ويقوم الخبراء في المملكة المتحدة بإجراء الفحوصات بشكل عاجل على المتغير الجديد، حسبما أفادت صحيفة «ميرور» البريطانية.

ولا يوجد أي دليل يشير إلى أن السلالة الجديدة تجعل اللقاحات أقل فاعلية.

وأضاف الخبراء في وكالة الصحة العامة أن معظم الحالات المصابة بالسلالة الجديدة، مرتبطة بالسفر إلى الخارج، ولا يوجد دليل حالياً على انتقاله للمجتمع البريطاني.

ووفق الصحيفة البريطانية، فإن خبراء وكالة الصحة العامة يجرون اختبارات لفهم تأثير الطفرات على الفيروس بشكل أفضل.

ورفعت بريطانيا منذ قرابة أسبوع كل القيود المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، رغم الارتفاع في عدد الإصابات الذي يثير قلق كثير من العلماء والمسؤولين.

وفي سياق متصل، شددت الرئيسة التنفيذية لوكالة الأمن الصحي في بريطانيا، جيني هاريز، على أهمية التطعيم في مواجهة «كورونا» والمتغيرات الناشئة عنه.

وتم إعطاء 83.2 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن، وفقاً لبيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة «بلومبرغ» للأنباء اليوم (السبت). ويُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ219 ألفاً و575 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرين لتطعيم 75 في المائة من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد «كورونا» في بريطانيا قبل نحو 31 أسبوعاً.

وأفادت البيانات بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا وصل إلى 5.66 مليون حالة، والوفيات 129 ألفاً و330 حالة. وسجلت بريطانيا أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل عام و25 أسبوعاً.