دراسة كندية: جرعة أسترازينيكا واحدة فعالة ضد مُتحوِّرات كورونا بنسبة 82 في المئة

أظهرت نتائج أولية أصدرتها شبكة أبحاث التطعيم الكندية (CIRN) أن جرعة واحدة من لقاح أسترازينيكا المضاد لمرض كوفيد- 19 فعالة بنسبة تصل إلى 82 في المئة ضد الاستشفاء أو الوفاة الناجمة عن المُتحوِّرين الكورنيين بيتا وغاما.

وإذ يُعرف لقاح أسترازينيكا في كندا بالاسم Vaxzevria، فإنه أظهر أيضاً مستوى عالياً من الفعالية ضد المُتحوِّرين دلتا الهندي المنشأ وألفا الإنكليزي المنشأ، حيث أدى إلى انخفاض بنسبة 87 في المئة و90 في المئة في حالات الاستشفاء والوفيات على التوالى.

وذكر البيان الذي أصدرته الشبكة الكندية إلى أن وقت الدراسة الواقعية كان غير كافٍ للإبلاغ عن فعالية اللقاح بعد أخذ جرعتين من اللقاح؛ لكنه أشار إلى أن دراسات أخرى أظهرت زيادة الفعالية بعد الجرعتين.

وبلغت نسبة فعالية اللقاح ضد الإصابات العرضية بالمُتحوِّرين بيتا وغاما 50 في المئة، بينما كانت 70 في المئة و72 في المئة ضد المُتحوِّرين دلتا وألفا على توالي الترتيب.

وشمل التحليل الذي أجرته الشبكة نحو 70 ألف فرد ثبتت إصابتهم بالعدوى خلال الفترة بين ديسمبر 2020 ومايو 2021 في مقاطعة أونتاريو الكندية، كان من بينهم 28705 (6.8 في المئة) مصابين بالنسخة الأصلية من فيروس كورونا المستجد و40828 (9.7 في المئة) مصاب بمُتحوِّرات مثيرة للقلق.

وكانت تجربة مرحلية سابقة أجراها باحثون في جامعة أكسفورد وجامعة وايتووترزراند في يناير الماضي قد أظهرت فعالية محدودة ضد الأعراض الخفيفة الناجمة أساساً عن الإصابة بعدوى المُتحوِّر بيتا.