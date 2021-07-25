الخليفة يسأل وزير الخارجية عن صحة استضافة مترجمين أفغان في الكويت

تقدم النائب مرزوق الخليفة بسؤال برلماني لوزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر يستفسر فيه عن صحة الخبر المنشور في موقع «politico» الإخباري الأميركي بشأن مفاوضات استضافة مؤقتة لمتعاونين ومترجمين أفغان إلى أن تتم مراجعة ملفاتهم الأمنية ومنحهم تأشيرات الدخول لأميركا.

وجاء في سؤاله «هل هنالك مفاوضات جرت أو سوف تجري بين الجانب الكويتي والجانب الأميركي حول هذا الموضوع؟ إذا كان الجواب بالإيجاب يرجى موافاتي بنتائج هذه المفاوضات إذا كانت المفاوضات قد جرت- كم العدد المزمع دخوله الكويت؟ والمدة الزمنية لمكوثهم؟».

كما استفسر الخليفة عن الجهة التي تتحمل مصاريف الإقامة والإيواء والطعام والعلاج؟