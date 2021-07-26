الطرقي يحرز “برونزية” رماية السكيت في أولمبياد طوكيو

حصد الرامي الكويتي عبدالله الرشيدي برونزية ثانية تواليا في مسابقة السكيت ضمن الألعاب الأولمبية الصيفية، بعد حلوله ثالثا الإثنين في دورة طوكيو.

وبعد تتويجه بالميدالية عينها في ريو 2016، حلّ الرشيدي (58 عاما) ثالثا برصيد 46 نقطة، وراء الأميركي فنسنت هانكوك (59، رقم أولمبي) والدنماركي يسبر هانسن (55).

وكان الطرقي تأهل لنهائي الرماية (سكيت) للرجال في (أولمبياد طوكيو 2020)، ونجح الطرقي في تسجيل 122 طبقا في المرحلة الخامسة من المنافسة.

من جهة اخرى أخفق الرامي منصور الرشيدي في إحراز تقدم في جولة التأهل وانتهى بالمركز الـ16 بتسجيل 120 طبقا.

وشارك في رماية (سكيت) في الأولمبياد 30 لاعبا سجلوا 125 طبقا على مدى يومين منذ يوم أمس، وتأهل منهم ستة لاعبين للنهائي.