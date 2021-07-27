“الصحة” تدشّن مركز تطعيم “كورونا” في منطقة جليب الشيوخ

أعلنت وزارة الصحة عن تدشين العمل في مركز تطعيم ضد فيروس «كورونا» في منطقة جليب الشيوخ بإحدى الصالات الرياضية المغطاة، مشيرة غلى أن هذه الخطوة تأتي سعياً من الوزارة لتسريع وتيرة تطعيم كوفيد-19 ومحاصرة الانتشار الوبائي في مناطق الكثافة العمالية العالية.

وأفادت الوزارة بأن الطاقة الاستيعابية للمركز تتواءم مع الكثافة السكانية للمنطقة، مع توفر مدرجات للانتظار يسهل على العمالة التي لديها مواعيد مسبقة والقائمين على الإجراءات التنظيمية والكوادر الطبية في تقديم الخدمة بكل سهولة ويُسر.

وأكدت الوزارة استمرار التوسع في تقديم خدمة التطعيم، ضمن الجهود الرامية لمحاصرة الانتشار الوبائي، لا سيما في مناطق تكدس الكثافة العمالية، مهيبة بالجميع الالتزام بمكان وموعد التطعيم، وفق الفترة الزمنية المحددة في الرسالة النصّية.