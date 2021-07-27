الراميان الكويتيان الرشيدي والفيحان يسعيان لتحقيق نتائج جيدة في أولمبياد طوكيو 2020

يسعى الراميان الكويتيان طلال الرشيدي وعبدالرحمن الفيحان لتحقيق نتائج جيدة في مسابقات الرماية في انطلاق منافسات مسابقة الرماية (تراب) في دورة الالعاب الاولمبية الثانية والثلاثين (طوكيو 2020) فجر غد.

وبعد ان تمكن البطل الاولمبي عبدالله الطرقي الرشيدي من تحقيق الميدالية البرونزية للكويت في مسابقة (سكيت) امس وهي الميدالية الخليجية الاولى في اولمبياد طوكيو تظهر حالة من التفاؤل والارتياح تسود معسكر الوفد الكويتي حيث ارتفعت معنويات اللاعبين لتحقيق المزيد من الانجازات للكويت.

وكان الفيحان اول المتأهلين الى اولمبياد طوكيو 2020 بعد النتائج المميزة التي حققها في بطولة العالم التي اقيمت في كوريا الجنوبية قبل ثلاث سنوات فيما جاء تأهل الرشيدي عن طريق تفوقه في بطولة آسيا 2019 التي اقيمت في قطر وهو صاحب الميدالية الذهبية في بطولة العالم الاخيرة التي اقيمت في ايطاليا.

وأكد عضو مجلس ادارة اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ جابر ثامر الجابر الصباح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء ان الامنيات والتطلعات كبيرة بتكرار الانجاز التاريخي الذي حققه البطل عبدالله الرشيدي ورفع علم الكويت على منصات التتويج مرة اخرى عن طريق رماتنا في مسابقة (تراب).

اما في العاب القوى فقد انطلقت تدريبات لاعبي منتخبنا الوطني لالعاب القوى اليوم في العاصمة اليابانية طوكيو يعقوب اليوحة ومضاوي الشمري استعدادا لخوض منافسات دورة الالعاب الاولمبية الثانية والثلاثين (طوكيو 2020) التي تستمر حتى الثامن من اغسطس المقبل.

وقالت العداءة مضاوي الشمري التي تشارك في سباق 100 م عدوا ل(كونا) ان استعداداتها لخوض المنافسات كانت “قوية” بعد ان شاركت في معسكرات محلية وخارجية متطلعة الى تسجيل حضور مميز في مشاركتها الاولى على مستوى الدورات الاولمبية.

اعرب العداء يعقوب اليوحة في تصريح مماثل عن الامل في بلوغ الادوار المتقدمة لسباق 110 امتار حواجز بعد التحضيرات القوية التي اجراها من خلال المعسكرات المحلية والخارجية وكذلك البطولات الكثيرة التي خاضها في السنوات الماضية وكان اخرها في البطولة العربية التي اقيمت في تونس حيث تمكن من تحقيق الميدالية الذهبية.

وانطلقت منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية (طوكيو 2020) في العاصمة اليابانية (طوكيو) يوم الجمعة الماضي وسط استمرار جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) بعد تأجيل استمر مدة عام.