أسماء 244 طالبا وطالبة من الكويتيين وأبناء الكويتيات قبلوا في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان للعام (2021 – 2022)

أعلنت جامعة الكويت اليوم الثلاثاء قبول 244 طالبا وطالبة من الكويتيين وأبناء الكويتيات خريجي المرحلة الثانوية من المستوفين لشروط القبول بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان للعام الجامعي (2021 – 2022).

وقال القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بالجامعة في تصريح صحفي إنه تم الانتهاء من عملية توزيع طلبات الالتحاق للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات حيث تم قبول 151 طالبا وطالبة في كلية الطب و30 طالبا وطالبة في كلية طب الأسنان و63 طالبا وطالبة في كلية الصيدلة.

وأوضح الغربللي أن هذا العدد لا يتضمن الطلبة المقبولين في البعثات الخارجية والداخلية الذين فضلوا الاستمرار في بعثاتهم الدراسية بدلا من جامعة الكويت.

وأضاف أنه حرصا على أن تكون أسس قبول الطلبة واضحة للجميع فقد تم نشر الحدود الدنيا للقبول في الكليات الثلاث مبينا أن قبول هذا العدد في ضوء قرار مجلس الجامعة بتاريخ 20 يونيو الماضي.

وأكد أن التنافس على مقاعد الكليات الثلاث كان وفقا للمعدل المكافئ المحتسب على نتائج اختبارات القدرات الأكاديمية المطلوبة لكل كلية والتي يؤديها كل طالب قبل التحاقه بالجامعة فضلا عن نسبته في شهادة المرحلة الثانوية.

وأفاد الغربللي بأن سيتم إرسال رسائل نصية إلى المقبولين لاستكمال إجراءات اعتماد قبولهم.

وأفاد الغربللي بأن سيتم إرسال رسائل نصية إلى المقبولين لاستكمال إجراءات اعتماد قبولهم. أسماء الطلبة والطالبات المقبولين: أحمد سعود محمد المطيري-0511 احمد عبدالرحمن مبارك ابراهيم الشطي-0511 أريام عبدالله سلطان-0511 أسماء احمد مصبح الخياط العازمى-1212 أسماء بدر عبداللطيف الرويح-0511 أسماء محمد سماح الشمرى-0511 اسيل محمد عبدالله صقبان صبار-0511 أطياب رائد ابراهيم محمد الوسمي-1100 افنان عبد العزيز عبدالسلام ابراهيم النجار-1212 آلاء فهد عبدالصاحب الربيعه-1212 الجوري خلف منور العارضى-0511 الزينة اسامة حسين الزعابي-0511 السيد عبد العزيز مؤيد السيد يوسف الرفاعى-0511 ألماس نايف سعد المطيرى-0511 الهتون عيسى علي محمد الانصاري-0511 امنة صلاح الشرهان الشمري-1212 أمينه حسين على الشطى-0511 أنوار أنور اليتامى-1212 أنوار ناصر الدلك-0511 آيات موسى عبد المحسن المهنا-1212 ايلان فايز منشرعوض الظفيري-0511 ايمان عادل مطر العدوانى-0511 بدر اسامه معروف قاسم-0511 بدر عبد الله حسين المحيسن-0511 بدريه بشار أحمد الشراح-0511 بشاير ابراهيم محمد يوسف الكندري-1212 بشاير عبيد حمود عايد المطيرى-0511 بلقيس عبد المجيد عباس جوهر شهاب-0511 تالا قتيبة حمادة-0511 تركي عادل محماس العتيبى-0511 جاسم احمد عبد السلام-0511 جاسم موسى محمد الصليلى-1100 جمانه احمد سعد عبد الله-1100 جمانه أحمد عيسى النقي-1100 جنان سليمان صالح السويلم-0511 جنى مسيلم حسن الظفيري-1212 جود صالح أحمد عثمان الحميدي-1100 جود طارق القملاس-0511 جود علاء اكروف-0511 جوري عايد داهوم الرشيدي-1100 حسن سالم فرحان مشاي عويد-0511 حسين صبرى حسين صبرى-1100 حسين طلال مظفر-1212 حصه محمد عيسى الفيلكاوي-1100 حصه ناصر علي ابراهيم المناعي-1212 حلا مشعل تركي دبوس الدبوس-0511 حمد محمد حمد السالم-0511 حنان سلمان طامى الهاجرى-0511 حور عبد العزيز علي الحسينان-0511 خالد جاسم محمد مبارك الفهاد .-0511 دارين حمد بداح العجمي-0511 دارين ماهر بوطيبان-0511 داليا عيسى عبدالرسول القلاف-0511 داليا محمد هاشم العلي-0511 دانة بدر الماص-0511 دانه صالح فلاح العازمى-1100 دانه عبدالله الكندرى-1212 دانه نهر جدوع النملان-1100 دانيه طارق عبدالمحسن عبدالعزيز السهلي-1212 دانيه طلال احمد عبدالله الصالح-0511 دلال جواد اسد اكبر-0511 دلال خالد حسين الكندري-1100 دلال خالد عبدالرحمن العوضى-1100 دلال عبدالله ناشى فهد العجمى-0511 دلال ماجد سعود الختلان-1100 ديما فهد وعلان اللميع-1100 ديما فهيد راشد الهاجرى-1100 ديما يوسف الحميدي ضيف الله القحص-0511 ديمة براك مبارك المباركى-1100 ديمه جاسم زمان-0511 رتاج طلال سليم العتيبي-0511 رتاج محمد سالم القريدي الرشيدي-0511 رتاج هانى حسن على كرم حيدر-0511 رتاج يوسف عبدالحميد العوضي-1100 رحب سالم دهش غنيم الرشيدي-0511 رحب طارق عبدالمحسن احمد الدويسان-0511 رزان حمد علي خالد الطاحوس-0511 رزان محمد عبدالله الجيران-0511 رغد عذال صالح العاكول-0511 رناد فهد يوسف البرجس-0511 رهف طلال محمد مشعل العنزى-1100 روان فرج محمد فرج طالب بخش-1212 ريان أنور خالد الدويله-0511 ريم سند عبدالله العجمي-1100 ريما بدر عوض العنزي-1100 زمزم صالح عبدالله العنزي-0511 زهراء عبد الوهاب حامد اكروف-0511 زهراء على راضى المطرود-0511 زهراء ياسر احمد حاجيه-1212 زين خالد فيصل الخالد-0511 زينب صالح جاسم الفضلى-0511 زينب على حسين اكبر-0511 زينب علي حسين القلاف-1100 زينب عمار عبود المنصور-0511 زينب فالح محمد داهم-0511 زينب محمد صالح مرادى-1100 ساره ابراهيم راشد عبدالله الرشدان-0511 ساره أحمد عقيل المطيري-1100 ساره خالد نعيس حمود مرزوق المطيري-0511 ساره علاء حسين المؤمن-1100 ساره علي فاضل محمد المسري-1212 سارة فضل الفضل-0511 ساره مشعل عبدالله الفارس-0511 سجى ناصر ابراهيم الشطي-0511 سديم اسامه سليمان المبارك-1100 سعود خالد عبد اللطيف المزيد-0511 سفانه هشام خالد حسين التركيت-0511 سلمى أحمد حسين العازمي-1212 سلمى عبد الله فلاح المطيري-1100 سنا عبدالباسط محمد الزعبى-1100 سندس عبد الرحمن العبيد-0511 سهام احمد عايف العنزي-0511 سيد حبيب وحيد حبيب سيد حسن-0511 شريفه قصي ناصر العامر-1100 شهد أحمد عجيل الخالدي-0511 شهد عمار عيسى عبد الله علي بن نخي-0511 شهد مشارى صالح السبيعي-1100 شهد منصور مسفر العجمى-0511 شوق بسام شايع المفلح-1100 شوق محمد عبدالله الزير-0511 شيخه نواف مسلط العتيبي-1100 شيخه يوسف عبدالعزيز المحمود-1100 شيرين على السيد محمد بهبهانى-0511 ضاري صالح شباب الحربي-0511 ضحى خلف تركى الرشيدى-1100 ضي ناصر العيسى-1100 طلال وليد محمد العوضى-0511 طيبه يوسف علي الكندري-0511 عائشه سعد عبد الرحمن الزامل-1100 عائشه عبدالعزيز مال الله الشهاب-1100 عاليه خلف عبد الهادي الزعبي-1100 عاليه محمد علي المري-1100 عاليه ناصر جهيم المطيري-0511 عايده عمار على جاولى-1212 عبد العزيز مساعد مطلق بو سمرى-0511 عبد الله يوسف منصور أبو لبقة-0511 عبد الله مشعل عيسى بندر-0511 عبدالرحمن ابراهيم رفعت فارس-0511 عبدالرحمن أحمد عبدالله القنيصى-0511 عبدالله محمد عبدالله حريش العنزى-0511 عبدالله محمد فرحان العنزي-0511 عبدالوهاب فواز العنزي-0511 عروب على سعد المطيري-1100 علي خالد علي الشهاب-0511 علي سالم ميرزا عبدالرضا-1212 علي عبدالحميد أحمد سناسيري-0511 علياء علي فراج الركيبي-0511 غادة سعود نومان الخالدي-0511 غاليه خالد على عبدالله النجار-0511 غاليه عبد الرحيم كلندر-0511 غايه عبدالوهاب ناصر بوعركي-0511 غدير عجيل مزيد الحسينى-1100 غزلان عبد الرحمن نايف المطيرى-1100 غلا سعد عبد الله محمد الشمري-0511 فاروق فوءاد ابراهيم رضوان-0511 فاطمه ابراهيم عبدالله علي-1212 فاطمه أسامه عبدالعزيز الراشد-0511 فاطمه الزهراء طه الخرس-0511 فاطمه عبد العزيز رشيد الكاظمي-0511 فاطمه على كاظم الخياط-1212 فاطمه علي كرم شهاب-0511 فاطمة عمار الحسيني-0511 فاطمه فهاد محمد العجمي-0511 فاطمه مشعل فهد العازمي-1212 فاطمه مصطفى ابوالحسن الهاشمى-0511 فاطمه وليد خالد عبد الله-0511 فرح طارق راشد المحيلبي-1212 فهاد مشعل سهو الخالدي-1100 فواز صلاح عبدالوهاب يوسف الحمود-0511 فوز احمد صقر الميموني-1100 فوز جلال هادي العنزي-1212 فوز سعد مبارك العازمى-1100 فوز محمد يوسف اليوسف-1100 في معمر اكليفيخ المطيري-1100 كنده حسين عبد الله الكندري-0511 لطيفه خالد ماطر هديب-0511 لمى يوسف عبد الله السميط-0511 لورا بندر سماح الرشيدي-0511 لولوه بدر محمود شمس الدين-1100 لولوه ثامر صقر حمدان العنزى-1100 لولوه علي حمد الرميح-0511 لولوه ماجد ناصر الغملاس-0511 ليان فيصل بداح محسن العجمى-1100 ليان فيصل مشاري المطيري-1100 ليلى جابر عوده الشمرى-0511 ليلى خالد على النجار-0511 محمد احمد جعفر غلوم جعفر-0511 محمد سعد احمد العبيد-1100 محمد مبارك وتيد حدران العنزي-0511 محمد هيثم حسين المشرى-0511 مرام سعد أحمد عبداللطيف الموسي القحطاني-0511 مرح ناصر عبدالله الناصر-1100 مريم أحمد نبيل عبدالله البدر-0511 مريم بدر فرحان العازمي-0511 مريم حمد عيد المنصور-0511 مريم عبد الله عباس هلال محمد-0511 مريم عبدالرضا عبدالله الحرز-1100 مريم فهد عبدالرحمن عبدالوهاب البناى-1212 مزن عبداللطيف محمد مطلق العصيمي-0511 مساعد بدر مساعد الساير-0511 ملاك سعد سعود العضيله-1100 ملاك عبد الرحمن محمد عبد الكريم-1212 منار طلال عيد العتيبي-0511 منار عيسى محارب الفضلى-0511 منار محمد عبدالله صقبان صبار-0511 منال فيصل محمد يعقوب حسين الفيلكاوي-1100 مناير جاسم عبد الله السداح-0511 منيره خالد عبدالله المتلقم-0511 منيره محمد ضيف الله المطيري-1100 منيره مشعل صالح السهلى-0511 مها حمد حمدان زيد الديحاني-1100 موضي عبدالرزاق مضحي الضفيري-0511 موضي فهد صياح الركيبي-1212 موضي محمد فرحان العنزى-1100 مي محمد عبدالعزيز الرومي-0511 نجد سيف عبدالهادى العتيبى-0511 نجلاء وليد عبدالله الهملان-0511 نرجس مسعود محمد آل رشيد-0511 نسيمه عادل محمد النعيمي-0511 نشوة حامد عجيل الخالدى-0511 نور عبداللطيف حمود مالك الصباح-1100 نور عبدالمحسن عبدالرحمن جاسم الحسن-1100 نور ناصر نايف العتيبي-1100 نور يوسف سليمان السنين-0511 نورا زيد ماجد الظفيري-0511 نوره عسكر فالح المطيري-1212 نوره ماجد صالح الضفيرى-0511 نورة يوسف محمد البشر-0511 نوريه عبدالرحيم عبدالكريم العوضى-0511 هاجر بندر شباب المطيري-1212 هاجر صالح عبدالله العنزي-0511 هدى هشام يوسف الحنيان-0511 هناي سعود عيسى عبد الصمد الكندري-0511 هند عامر محمد العجمي-1100 هند محمد عبدالله الرشيدي-0511 هيا عصام عبد العزيز عبد الله العصيمى-1212 هيا فوزي علي المانع-0511 هيا محمد فلاح الدلق-1212 يارا محمد جاسم راشد الأستاد-0511 يارا مشعل ناصر المطيري-0511 ياسمين محمود حسين محمد الأستاذ-0511 يوسف خليفه عبد الوهاب بهمن-1100 يوسف عامر جراغ-0511 يوسف على حسين الصايغ-0511 الحدود الدنيا ( معدل مكافيء) اسم الكلية والرمز: 94.5% كلية الطب( 0511) 94.4% كلية طب الأسنان (1212) 92.08% كلية الصيدلة (1100)