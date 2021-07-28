سبر أكاديميا

أسماء 244 طالبا وطالبة من الكويتيين وأبناء الكويتيات قبلوا في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان للعام (2021 – 2022)

كونا
منذ 12 ثانية
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أعلنت جامعة الكويت اليوم الثلاثاء قبول 244 طالبا وطالبة من الكويتيين وأبناء الكويتيات خريجي المرحلة الثانوية من المستوفين لشروط القبول بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان للعام الجامعي (2021 – 2022).
وقال القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بالجامعة في تصريح صحفي إنه تم الانتهاء من عملية توزيع طلبات الالتحاق للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات حيث تم قبول 151 طالبا وطالبة في كلية الطب و30 طالبا وطالبة في كلية طب الأسنان و63 طالبا وطالبة في كلية الصيدلة.
وأوضح الغربللي أن هذا العدد لا يتضمن الطلبة المقبولين في البعثات الخارجية والداخلية الذين فضلوا الاستمرار في بعثاتهم الدراسية بدلا من جامعة الكويت.
وأضاف أنه حرصا على أن تكون أسس قبول الطلبة واضحة للجميع فقد تم نشر الحدود الدنيا للقبول في الكليات الثلاث مبينا أن قبول هذا العدد في ضوء قرار مجلس الجامعة بتاريخ 20 يونيو الماضي.
وأكد أن التنافس على مقاعد الكليات الثلاث كان وفقا للمعدل المكافئ المحتسب على نتائج اختبارات القدرات الأكاديمية المطلوبة لكل كلية والتي يؤديها كل طالب قبل التحاقه بالجامعة فضلا عن نسبته في شهادة المرحلة الثانوية.
وأفاد الغربللي بأن سيتم إرسال رسائل نصية إلى المقبولين لاستكمال إجراءات اعتماد قبولهم. 

وأفاد الغربللي بأن سيتم إرسال رسائل نصية إلى المقبولين لاستكمال إجراءات اعتماد قبولهم.

أسماء الطلبة والطالبات المقبولين:

أحمد سعود محمد المطيري-0511

احمد عبدالرحمن مبارك ابراهيم الشطي-0511

أريام عبدالله سلطان-0511

أسماء احمد مصبح الخياط العازمى-1212

أسماء بدر عبداللطيف الرويح-0511

أسماء محمد سماح الشمرى-0511

اسيل محمد عبدالله صقبان صبار-0511

أطياب رائد ابراهيم محمد الوسمي-1100

افنان عبد العزيز عبدالسلام ابراهيم النجار-1212

آلاء فهد عبدالصاحب الربيعه-1212

الجوري خلف منور العارضى-0511

الزينة اسامة حسين الزعابي-0511

السيد عبد العزيز مؤيد السيد يوسف الرفاعى-0511

ألماس نايف سعد المطيرى-0511

الهتون عيسى علي محمد الانصاري-0511

امنة صلاح الشرهان الشمري-1212

أمينه حسين على الشطى-0511

أنوار أنور اليتامى-1212

أنوار ناصر الدلك-0511

آيات موسى عبد المحسن المهنا-1212

ايلان فايز منشرعوض الظفيري-0511

ايمان عادل مطر العدوانى-0511

بدر اسامه معروف قاسم-0511

بدر عبد الله حسين المحيسن-0511

بدريه بشار أحمد الشراح-0511

بشاير ابراهيم محمد يوسف الكندري-1212

بشاير عبيد حمود عايد المطيرى-0511

بلقيس عبد المجيد عباس جوهر شهاب-0511

تالا قتيبة حمادة-0511

تركي عادل محماس العتيبى-0511

جاسم احمد عبد السلام-0511

جاسم موسى محمد الصليلى-1100

جمانه احمد سعد عبد الله-1100

جمانه أحمد عيسى النقي-1100

جنان سليمان صالح السويلم-0511

جنى مسيلم حسن الظفيري-1212

جود صالح أحمد عثمان الحميدي-1100

جود طارق القملاس-0511

جود علاء اكروف-0511

جوري عايد داهوم الرشيدي-1100

حسن سالم فرحان مشاي عويد-0511

حسين صبرى حسين صبرى-1100

حسين طلال مظفر-1212

حصه محمد عيسى الفيلكاوي-1100

حصه ناصر علي ابراهيم المناعي-1212

حلا مشعل تركي دبوس الدبوس-0511

حمد محمد حمد السالم-0511

حنان سلمان طامى الهاجرى-0511

حور عبد العزيز علي الحسينان-0511

خالد جاسم محمد مبارك الفهاد .-0511

دارين حمد بداح العجمي-0511

دارين ماهر بوطيبان-0511

داليا عيسى عبدالرسول القلاف-0511

داليا محمد هاشم العلي-0511

دانة بدر الماص-0511

دانه صالح فلاح العازمى-1100

دانه عبدالله الكندرى-1212

دانه نهر جدوع النملان-1100

دانيه طارق عبدالمحسن عبدالعزيز السهلي-1212

دانيه طلال احمد عبدالله الصالح-0511

دلال جواد اسد اكبر-0511

دلال خالد حسين الكندري-1100

دلال خالد عبدالرحمن العوضى-1100

دلال عبدالله ناشى فهد العجمى-0511

دلال ماجد سعود الختلان-1100

ديما فهد وعلان اللميع-1100

ديما فهيد راشد الهاجرى-1100

ديما يوسف الحميدي ضيف الله القحص-0511

ديمة براك مبارك المباركى-1100

ديمه جاسم زمان-0511

رتاج طلال سليم العتيبي-0511

رتاج محمد سالم القريدي الرشيدي-0511

رتاج هانى حسن على كرم حيدر-0511

رتاج يوسف عبدالحميد العوضي-1100

رحب سالم دهش غنيم الرشيدي-0511

رحب طارق عبدالمحسن احمد الدويسان-0511

رزان حمد علي خالد الطاحوس-0511

رزان محمد عبدالله الجيران-0511

رغد عذال صالح العاكول-0511

رناد فهد يوسف البرجس-0511

رهف طلال محمد مشعل العنزى-1100

روان فرج محمد فرج طالب بخش-1212

ريان أنور خالد الدويله-0511

ريم سند عبدالله العجمي-1100

ريما بدر عوض العنزي-1100

زمزم صالح عبدالله العنزي-0511

زهراء عبد الوهاب حامد اكروف-0511

زهراء على راضى المطرود-0511

زهراء ياسر احمد حاجيه-1212

زين خالد فيصل الخالد-0511

زينب صالح جاسم الفضلى-0511

زينب على حسين اكبر-0511

زينب علي حسين القلاف-1100

زينب عمار عبود المنصور-0511

زينب فالح محمد داهم-0511

زينب محمد صالح مرادى-1100

ساره ابراهيم راشد عبدالله الرشدان-0511

ساره أحمد عقيل المطيري-1100

ساره خالد نعيس حمود مرزوق المطيري-0511

ساره علاء حسين المؤمن-1100

ساره علي فاضل محمد المسري-1212

سارة فضل الفضل-0511

ساره مشعل عبدالله الفارس-0511

سجى ناصر ابراهيم الشطي-0511

سديم اسامه سليمان المبارك-1100

سعود خالد عبد اللطيف المزيد-0511

سفانه هشام خالد حسين التركيت-0511

سلمى أحمد حسين العازمي-1212

سلمى عبد الله فلاح المطيري-1100

سنا عبدالباسط محمد الزعبى-1100

سندس عبد الرحمن العبيد-0511

سهام احمد عايف العنزي-0511

سيد حبيب وحيد حبيب سيد حسن-0511

شريفه قصي ناصر العامر-1100

شهد أحمد عجيل الخالدي-0511

شهد عمار عيسى عبد الله علي بن نخي-0511

شهد مشارى صالح السبيعي-1100

شهد منصور مسفر العجمى-0511

شوق بسام شايع المفلح-1100

شوق محمد عبدالله الزير-0511

 

شيخه نواف مسلط العتيبي-1100

شيخه يوسف عبدالعزيز المحمود-1100

شيرين على السيد محمد بهبهانى-0511

ضاري صالح شباب الحربي-0511

ضحى خلف تركى الرشيدى-1100

ضي ناصر العيسى-1100

طلال وليد محمد العوضى-0511

طيبه يوسف علي الكندري-0511

عائشه سعد عبد الرحمن الزامل-1100

عائشه عبدالعزيز مال الله الشهاب-1100

عاليه خلف عبد الهادي الزعبي-1100

عاليه محمد علي المري-1100

عاليه ناصر جهيم المطيري-0511

عايده عمار على جاولى-1212

عبد العزيز مساعد مطلق بو سمرى-0511

عبد الله يوسف منصور أبو لبقة-0511

عبد الله مشعل عيسى بندر-0511

عبدالرحمن ابراهيم رفعت فارس-0511

عبدالرحمن أحمد عبدالله القنيصى-0511

عبدالله محمد عبدالله حريش العنزى-0511

عبدالله محمد فرحان العنزي-0511

عبدالوهاب فواز العنزي-0511

عروب على سعد المطيري-1100

علي خالد علي الشهاب-0511

علي سالم ميرزا عبدالرضا-1212

علي عبدالحميد أحمد سناسيري-0511

علياء علي فراج الركيبي-0511

غادة سعود نومان الخالدي-0511

غاليه خالد على عبدالله النجار-0511

غاليه عبد الرحيم كلندر-0511

غايه عبدالوهاب ناصر بوعركي-0511

غدير عجيل مزيد الحسينى-1100

غزلان عبد الرحمن نايف المطيرى-1100

غلا سعد عبد الله محمد الشمري-0511

فاروق فوءاد ابراهيم رضوان-0511

فاطمه ابراهيم عبدالله علي-1212

فاطمه أسامه عبدالعزيز الراشد-0511

فاطمه الزهراء طه الخرس-0511

فاطمه عبد العزيز رشيد الكاظمي-0511

فاطمه على كاظم الخياط-1212

فاطمه علي كرم شهاب-0511

فاطمة عمار الحسيني-0511

فاطمه فهاد محمد العجمي-0511

فاطمه مشعل فهد العازمي-1212

فاطمه مصطفى ابوالحسن الهاشمى-0511

فاطمه وليد خالد عبد الله-0511

فرح طارق راشد المحيلبي-1212

فهاد مشعل سهو الخالدي-1100

فواز صلاح عبدالوهاب يوسف الحمود-0511

فوز احمد صقر الميموني-1100

فوز جلال هادي العنزي-1212

فوز سعد مبارك العازمى-1100

فوز محمد يوسف اليوسف-1100

في معمر اكليفيخ المطيري-1100

كنده حسين عبد الله الكندري-0511

لطيفه خالد ماطر هديب-0511

لمى يوسف عبد الله السميط-0511

لورا بندر سماح الرشيدي-0511

لولوه بدر محمود شمس الدين-1100

لولوه ثامر صقر حمدان العنزى-1100

لولوه علي حمد الرميح-0511

لولوه ماجد ناصر الغملاس-0511

ليان فيصل بداح محسن العجمى-1100

ليان فيصل مشاري المطيري-1100

ليلى جابر عوده الشمرى-0511

ليلى خالد على النجار-0511

محمد احمد جعفر غلوم جعفر-0511

محمد سعد احمد العبيد-1100

محمد مبارك وتيد حدران العنزي-0511

محمد هيثم حسين المشرى-0511

مرام سعد أحمد عبداللطيف الموسي القحطاني-0511

مرح ناصر عبدالله الناصر-1100

مريم أحمد نبيل عبدالله البدر-0511

مريم بدر فرحان العازمي-0511

مريم حمد عيد المنصور-0511

مريم عبد الله عباس هلال محمد-0511

مريم عبدالرضا عبدالله الحرز-1100

مريم فهد عبدالرحمن عبدالوهاب البناى-1212

مزن عبداللطيف محمد مطلق العصيمي-0511

مساعد بدر مساعد الساير-0511

ملاك سعد سعود العضيله-1100

ملاك عبد الرحمن محمد عبد الكريم-1212

منار طلال عيد العتيبي-0511

منار عيسى محارب الفضلى-0511

منار محمد عبدالله صقبان صبار-0511

منال فيصل محمد يعقوب حسين الفيلكاوي-1100

مناير جاسم عبد الله السداح-0511

منيره خالد عبدالله المتلقم-0511

منيره محمد ضيف الله المطيري-1100

منيره مشعل صالح السهلى-0511

مها حمد حمدان زيد الديحاني-1100

موضي عبدالرزاق مضحي الضفيري-0511

موضي فهد صياح الركيبي-1212

موضي محمد فرحان العنزى-1100

مي محمد عبدالعزيز الرومي-0511

نجد سيف عبدالهادى العتيبى-0511

نجلاء وليد عبدالله الهملان-0511

نرجس مسعود محمد آل رشيد-0511

نسيمه عادل محمد النعيمي-0511

نشوة حامد عجيل الخالدى-0511

نور عبداللطيف حمود مالك الصباح-1100

نور عبدالمحسن عبدالرحمن جاسم الحسن-1100

نور ناصر نايف العتيبي-1100

نور يوسف سليمان السنين-0511

نورا زيد ماجد الظفيري-0511

نوره عسكر فالح المطيري-1212

نوره ماجد صالح الضفيرى-0511

نورة يوسف محمد البشر-0511

نوريه عبدالرحيم عبدالكريم العوضى-0511

هاجر بندر شباب المطيري-1212

هاجر صالح عبدالله العنزي-0511

هدى هشام يوسف الحنيان-0511

هناي سعود عيسى عبد الصمد الكندري-0511

هند عامر محمد العجمي-1100

هند محمد عبدالله الرشيدي-0511

هيا عصام عبد العزيز عبد الله العصيمى-1212

هيا فوزي علي المانع-0511

هيا محمد فلاح الدلق-1212

يارا محمد جاسم راشد الأستاد-0511

يارا مشعل ناصر المطيري-0511

ياسمين محمود حسين محمد الأستاذ-0511

يوسف خليفه عبد الوهاب بهمن-1100

يوسف عامر جراغ-0511

يوسف على حسين الصايغ-0511

الحدود الدنيا ( معدل مكافيء) اسم الكلية والرمز:

94.5% كلية الطب( 0511)

94.4% كلية طب الأسنان (1212)

92.08% كلية الصيدلة (1100)

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