أسماء 244 طالبا وطالبة من الكويتيين وأبناء الكويتيات قبلوا في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان للعام (2021 – 2022)

وقال القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بالجامعة في تصريح صحفي إنه تم الانتهاء من عملية توزيع طلبات الالتحاق للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات حيث تم قبول 151 طالبا وطالبة في كلية الطب و30 طالبا وطالبة في كلية طب الأسنان و63 طالبا وطالبة في كلية الصيدلة.
وأوضح الغربللي أن هذا العدد لا يتضمن الطلبة المقبولين في البعثات الخارجية والداخلية الذين فضلوا الاستمرار في بعثاتهم الدراسية بدلا من جامعة الكويت.
وأضاف أنه حرصا على أن تكون أسس قبول الطلبة واضحة للجميع فقد تم نشر الحدود الدنيا للقبول في الكليات الثلاث مبينا أن قبول هذا العدد في ضوء قرار مجلس الجامعة بتاريخ 20 يونيو الماضي.
وأكد أن التنافس على مقاعد الكليات الثلاث كان وفقا للمعدل المكافئ المحتسب على نتائج اختبارات القدرات الأكاديمية المطلوبة لكل كلية والتي يؤديها كل طالب قبل التحاقه بالجامعة فضلا عن نسبته في شهادة المرحلة الثانوية.
وأفاد الغربللي بأن سيتم إرسال رسائل نصية إلى المقبولين لاستكمال إجراءات اعتماد قبولهم.
وأفاد الغربللي بأن سيتم إرسال رسائل نصية إلى المقبولين لاستكمال إجراءات اعتماد قبولهم.
أسماء الطلبة والطالبات المقبولين:
أحمد سعود محمد المطيري-0511
احمد عبدالرحمن مبارك ابراهيم الشطي-0511
أريام عبدالله سلطان-0511
أسماء احمد مصبح الخياط العازمى-1212
أسماء بدر عبداللطيف الرويح-0511
أسماء محمد سماح الشمرى-0511
اسيل محمد عبدالله صقبان صبار-0511
أطياب رائد ابراهيم محمد الوسمي-1100
افنان عبد العزيز عبدالسلام ابراهيم النجار-1212
آلاء فهد عبدالصاحب الربيعه-1212
الجوري خلف منور العارضى-0511
الزينة اسامة حسين الزعابي-0511
السيد عبد العزيز مؤيد السيد يوسف الرفاعى-0511
ألماس نايف سعد المطيرى-0511
الهتون عيسى علي محمد الانصاري-0511
امنة صلاح الشرهان الشمري-1212
أمينه حسين على الشطى-0511
أنوار أنور اليتامى-1212
أنوار ناصر الدلك-0511
آيات موسى عبد المحسن المهنا-1212
ايلان فايز منشرعوض الظفيري-0511
ايمان عادل مطر العدوانى-0511
بدر اسامه معروف قاسم-0511
بدر عبد الله حسين المحيسن-0511
بدريه بشار أحمد الشراح-0511
بشاير ابراهيم محمد يوسف الكندري-1212
بشاير عبيد حمود عايد المطيرى-0511
بلقيس عبد المجيد عباس جوهر شهاب-0511
تالا قتيبة حمادة-0511
تركي عادل محماس العتيبى-0511
جاسم احمد عبد السلام-0511
جاسم موسى محمد الصليلى-1100
جمانه احمد سعد عبد الله-1100
جمانه أحمد عيسى النقي-1100
جنان سليمان صالح السويلم-0511
جنى مسيلم حسن الظفيري-1212
جود صالح أحمد عثمان الحميدي-1100
جود طارق القملاس-0511
جود علاء اكروف-0511
جوري عايد داهوم الرشيدي-1100
حسن سالم فرحان مشاي عويد-0511
حسين صبرى حسين صبرى-1100
حسين طلال مظفر-1212
حصه محمد عيسى الفيلكاوي-1100
حصه ناصر علي ابراهيم المناعي-1212
حلا مشعل تركي دبوس الدبوس-0511
حمد محمد حمد السالم-0511
حنان سلمان طامى الهاجرى-0511
حور عبد العزيز علي الحسينان-0511
خالد جاسم محمد مبارك الفهاد .-0511
دارين حمد بداح العجمي-0511
دارين ماهر بوطيبان-0511
داليا عيسى عبدالرسول القلاف-0511
داليا محمد هاشم العلي-0511
دانة بدر الماص-0511
دانه صالح فلاح العازمى-1100
دانه عبدالله الكندرى-1212
دانه نهر جدوع النملان-1100
دانيه طارق عبدالمحسن عبدالعزيز السهلي-1212
دانيه طلال احمد عبدالله الصالح-0511
دلال جواد اسد اكبر-0511
دلال خالد حسين الكندري-1100
دلال خالد عبدالرحمن العوضى-1100
دلال عبدالله ناشى فهد العجمى-0511
دلال ماجد سعود الختلان-1100
ديما فهد وعلان اللميع-1100
ديما فهيد راشد الهاجرى-1100
ديما يوسف الحميدي ضيف الله القحص-0511
ديمة براك مبارك المباركى-1100
ديمه جاسم زمان-0511
رتاج طلال سليم العتيبي-0511
رتاج محمد سالم القريدي الرشيدي-0511
رتاج هانى حسن على كرم حيدر-0511
رتاج يوسف عبدالحميد العوضي-1100
رحب سالم دهش غنيم الرشيدي-0511
رحب طارق عبدالمحسن احمد الدويسان-0511
رزان حمد علي خالد الطاحوس-0511
رزان محمد عبدالله الجيران-0511
رغد عذال صالح العاكول-0511
رناد فهد يوسف البرجس-0511
رهف طلال محمد مشعل العنزى-1100
روان فرج محمد فرج طالب بخش-1212
ريان أنور خالد الدويله-0511
ريم سند عبدالله العجمي-1100
ريما بدر عوض العنزي-1100
زمزم صالح عبدالله العنزي-0511
زهراء عبد الوهاب حامد اكروف-0511
زهراء على راضى المطرود-0511
زهراء ياسر احمد حاجيه-1212
زين خالد فيصل الخالد-0511
زينب صالح جاسم الفضلى-0511
زينب على حسين اكبر-0511
زينب علي حسين القلاف-1100
زينب عمار عبود المنصور-0511
زينب فالح محمد داهم-0511
زينب محمد صالح مرادى-1100
ساره ابراهيم راشد عبدالله الرشدان-0511
ساره أحمد عقيل المطيري-1100
ساره خالد نعيس حمود مرزوق المطيري-0511
ساره علاء حسين المؤمن-1100
ساره علي فاضل محمد المسري-1212
سارة فضل الفضل-0511
ساره مشعل عبدالله الفارس-0511
سجى ناصر ابراهيم الشطي-0511
سديم اسامه سليمان المبارك-1100
سعود خالد عبد اللطيف المزيد-0511
سفانه هشام خالد حسين التركيت-0511
سلمى أحمد حسين العازمي-1212
سلمى عبد الله فلاح المطيري-1100
سنا عبدالباسط محمد الزعبى-1100
سندس عبد الرحمن العبيد-0511
سهام احمد عايف العنزي-0511
سيد حبيب وحيد حبيب سيد حسن-0511
شريفه قصي ناصر العامر-1100
شهد أحمد عجيل الخالدي-0511
شهد عمار عيسى عبد الله علي بن نخي-0511
شهد مشارى صالح السبيعي-1100
شهد منصور مسفر العجمى-0511
شوق بسام شايع المفلح-1100
شوق محمد عبدالله الزير-0511
شيخه نواف مسلط العتيبي-1100
شيخه يوسف عبدالعزيز المحمود-1100
شيرين على السيد محمد بهبهانى-0511
ضاري صالح شباب الحربي-0511
ضحى خلف تركى الرشيدى-1100
ضي ناصر العيسى-1100
طلال وليد محمد العوضى-0511
طيبه يوسف علي الكندري-0511
عائشه سعد عبد الرحمن الزامل-1100
عائشه عبدالعزيز مال الله الشهاب-1100
عاليه خلف عبد الهادي الزعبي-1100
عاليه محمد علي المري-1100
عاليه ناصر جهيم المطيري-0511
عايده عمار على جاولى-1212
عبد العزيز مساعد مطلق بو سمرى-0511
عبد الله يوسف منصور أبو لبقة-0511
عبد الله مشعل عيسى بندر-0511
عبدالرحمن ابراهيم رفعت فارس-0511
عبدالرحمن أحمد عبدالله القنيصى-0511
عبدالله محمد عبدالله حريش العنزى-0511
عبدالله محمد فرحان العنزي-0511
عبدالوهاب فواز العنزي-0511
عروب على سعد المطيري-1100
علي خالد علي الشهاب-0511
علي سالم ميرزا عبدالرضا-1212
علي عبدالحميد أحمد سناسيري-0511
علياء علي فراج الركيبي-0511
غادة سعود نومان الخالدي-0511
غاليه خالد على عبدالله النجار-0511
غاليه عبد الرحيم كلندر-0511
غايه عبدالوهاب ناصر بوعركي-0511
غدير عجيل مزيد الحسينى-1100
غزلان عبد الرحمن نايف المطيرى-1100
غلا سعد عبد الله محمد الشمري-0511
فاروق فوءاد ابراهيم رضوان-0511
فاطمه ابراهيم عبدالله علي-1212
فاطمه أسامه عبدالعزيز الراشد-0511
فاطمه الزهراء طه الخرس-0511
فاطمه عبد العزيز رشيد الكاظمي-0511
فاطمه على كاظم الخياط-1212
فاطمه علي كرم شهاب-0511
فاطمة عمار الحسيني-0511
فاطمه فهاد محمد العجمي-0511
فاطمه مشعل فهد العازمي-1212
فاطمه مصطفى ابوالحسن الهاشمى-0511
فاطمه وليد خالد عبد الله-0511
فرح طارق راشد المحيلبي-1212
فهاد مشعل سهو الخالدي-1100
فواز صلاح عبدالوهاب يوسف الحمود-0511
فوز احمد صقر الميموني-1100
فوز جلال هادي العنزي-1212
فوز سعد مبارك العازمى-1100
فوز محمد يوسف اليوسف-1100
في معمر اكليفيخ المطيري-1100
كنده حسين عبد الله الكندري-0511
لطيفه خالد ماطر هديب-0511
لمى يوسف عبد الله السميط-0511
لورا بندر سماح الرشيدي-0511
لولوه بدر محمود شمس الدين-1100
لولوه ثامر صقر حمدان العنزى-1100
لولوه علي حمد الرميح-0511
لولوه ماجد ناصر الغملاس-0511
ليان فيصل بداح محسن العجمى-1100
ليان فيصل مشاري المطيري-1100
ليلى جابر عوده الشمرى-0511
ليلى خالد على النجار-0511
محمد احمد جعفر غلوم جعفر-0511
محمد سعد احمد العبيد-1100
محمد مبارك وتيد حدران العنزي-0511
محمد هيثم حسين المشرى-0511
مرام سعد أحمد عبداللطيف الموسي القحطاني-0511
مرح ناصر عبدالله الناصر-1100
مريم أحمد نبيل عبدالله البدر-0511
مريم بدر فرحان العازمي-0511
مريم حمد عيد المنصور-0511
مريم عبد الله عباس هلال محمد-0511
مريم عبدالرضا عبدالله الحرز-1100
مريم فهد عبدالرحمن عبدالوهاب البناى-1212
مزن عبداللطيف محمد مطلق العصيمي-0511
مساعد بدر مساعد الساير-0511
ملاك سعد سعود العضيله-1100
ملاك عبد الرحمن محمد عبد الكريم-1212
منار طلال عيد العتيبي-0511
منار عيسى محارب الفضلى-0511
منار محمد عبدالله صقبان صبار-0511
منال فيصل محمد يعقوب حسين الفيلكاوي-1100
مناير جاسم عبد الله السداح-0511
منيره خالد عبدالله المتلقم-0511
منيره محمد ضيف الله المطيري-1100
منيره مشعل صالح السهلى-0511
مها حمد حمدان زيد الديحاني-1100
موضي عبدالرزاق مضحي الضفيري-0511
موضي فهد صياح الركيبي-1212
موضي محمد فرحان العنزى-1100
مي محمد عبدالعزيز الرومي-0511
نجد سيف عبدالهادى العتيبى-0511
نجلاء وليد عبدالله الهملان-0511
نرجس مسعود محمد آل رشيد-0511
نسيمه عادل محمد النعيمي-0511
نشوة حامد عجيل الخالدى-0511
نور عبداللطيف حمود مالك الصباح-1100
نور عبدالمحسن عبدالرحمن جاسم الحسن-1100
نور ناصر نايف العتيبي-1100
نور يوسف سليمان السنين-0511
نورا زيد ماجد الظفيري-0511
نوره عسكر فالح المطيري-1212
نوره ماجد صالح الضفيرى-0511
نورة يوسف محمد البشر-0511
نوريه عبدالرحيم عبدالكريم العوضى-0511
هاجر بندر شباب المطيري-1212
هاجر صالح عبدالله العنزي-0511
هدى هشام يوسف الحنيان-0511
هناي سعود عيسى عبد الصمد الكندري-0511
هند عامر محمد العجمي-1100
هند محمد عبدالله الرشيدي-0511
هيا عصام عبد العزيز عبد الله العصيمى-1212
هيا فوزي علي المانع-0511
هيا محمد فلاح الدلق-1212
يارا محمد جاسم راشد الأستاد-0511
يارا مشعل ناصر المطيري-0511
ياسمين محمود حسين محمد الأستاذ-0511
يوسف خليفه عبد الوهاب بهمن-1100
يوسف عامر جراغ-0511
يوسف على حسين الصايغ-0511
الحدود الدنيا ( معدل مكافيء) اسم الكلية والرمز:
94.5% كلية الطب( 0511)
94.4% كلية طب الأسنان (1212)
92.08% كلية الصيدلة (1100)
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