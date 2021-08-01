السعودية.. اللقاح شرط دخول المرافق العامة والتجارية اعتباراً من الغد

أكدت وزارة الداخلية السعودية، أن سريان قرار التحصين المعتمد من وزارة الصحة لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت وفي حال استخدام وسائل النقل العام، سيبدأ يوم الأحد 22 ذي الحجة 1442هـ، الموافق 1 أغسطس 2021.

وأكدت وزارة الداخلية، عبر حسابها في “تويتر” و”سناب شات”، أن دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي، أو أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، أو أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة، أو أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة، وعند استخدام وسائل النقل العامة، يلزم إبراز تطبيق “توكلنا” للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين.

وشدّدت وزارة الداخلية على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي بشكل مستمر، والالتزام بالبروتوكولات المعتمدة.

بدورها، أكدت وزارة التجارة السعودية، على حسابها في “تويتر” أنه سعيًا لسلامة المجتمع وصحة أفراده، فسوف يطبق اشتراط ظهور حالة (محصن) في تطبيق (توكلنا) لدخول الأسواق والمراكز التجارية وفروع الوزارة اعتبارًا من الأحد 22 ذو الحجة 1442هـ الموافق 1 أغسطس 2021.

أعلنت وزارة الصحة السعودية وصول العدد الإجمالي من الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” إلى أكثر من 24 مليون جرعة، عبر أكثر من 587 موقعا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

وبينت وزارة الصحة أن تطبيق “صحتي” أتاح للمواطنين والمقيمين سهولة حجز الموعد ومعرفة أماكن المراكز المقدمة للقاح. وتستند هذه البيانات إلى نهاية عمل يوم 23 يوليو 2021.

وحثت “الصحة” الجميع على سرعة المبادرة للحصول على لقاح كورونا عبر مراكز اللقاح المنتشرة في مناطق المملكة كافة والتسجيل من خلال تطبيق “صحتي”، مؤكدة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة.

وفي الـ 12 من يوليو الحالي، أعلنت الصحة السعودية، أنها وزعت 20 مليون جرعة من لقاح كورونا، ليظهر حجم التسارع في توزيع المطاعيم.

وفي نهاية مايو الماضي، أعلنت السعودية أن 40% من السكان تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا حتى ذلك الوقت، في سياق توزيع اللقاحات لاستعادة الحياة الطبيعية والتعامل مع الجائحة.

وأكدت وزارة الصحة السعودية، توفّر الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، للبالغين 60 عاماً أو أكثر، في جميع أرجاء المملكة.