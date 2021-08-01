سفارة الكويت لدى بيروت تدعو المواطنين إلى الابتعاد عن أماكن التجمعات والاضطرابات

دعت سفارة الكويت لدى بيروت المواطنين الكويتيين الموجودين في لبنان إلى التزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع التجمعات والاضطرابات الأمنية في بعض المناطق في لبنان، والتزام مقار السكن وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى والتقيد بالتعليمات التي تصدرها السلطات المعنية المختصة.

ودعت السفارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) مساء الأحد، المواطنين الراغبين في السفر إلى لبنان إلى التريث وتأجيل سفرهم.

وحثت السفارة المواطنين الراغبين في تلقي المساعدة إلى التواصل معها على هاتفي الطوارئ التاليين (96171171441) و (009611792902).