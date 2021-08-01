أول أيام عودة الوافدين.. 51 رحلة طيران

استقبل مطار الكويت الدولي، الأحد، أولى رحلات القادمين غير الكويتيين من الحاصلين على جرعتي التطعيم المعتمد في البلاد، تفعيلا لقرار مجلس الوزراء وتعاميم الإدارة العامة للطيران المدني بشأن اشتراطات السفر الجديدة.

وشهد اليوم الأول توافد المقيمين من عدة وجهات، أبرزها تركيا والدوحة ودبي وبيروت ولندن، حيث بلغ إجمالي الرحلات القادمة 51 رحلة، فيما بلغت الاعداد المسموح بوصولها وفق الطاقة الاستيعابية لمطار الكويت 5 آلاف راكب قادم.

وتصدرت الرحلات القادمة من تركيا قائمة الوجهات بواقع 13 رحلة، تلتها الدوحة بـ 7 رحلات ثم دبي بـ 5 رحلات، فلندن وبيروت والبحرين والأردن برحلتين لكل منها.