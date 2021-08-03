إعادة فتح مبنى البنتاغون بعد ساعات من إغلاقه بسبب إطلاق نار في محيطه

أعلنت وكالة حماية قوات وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح مقر الوزارة بعد ساعات من إغلاقه بسبب حادث إطلاق نار وقع في محطة مترو مجاورة.

وفي تغريدة على «تويتر» ذكرت وكالة حماية قوات البنتاغون (بي. اف. بي. إيه) أن مكان الحادث أصبح آمنا، لكنها استدركت أن «مسرح الجريمة لا يزال نشطا»، داعية الجميع للابتعاد عن المنطقة.

وكانت وسائل إعلام أميركية قد أفادت بأن السلطات أغلقت البنتاغون بعد إطلاق نار في محطة للحافلات تابعة له.

وقالت وكالة قوة حماية بنتاغون، اليوم، ان الحادث كان على رصيف للحافلات خارج مبنى وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ما ادى الى اغلاق المبنى.

وأضافت الوكالة في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ان «مبنى البنتاغون مغلق حاليا بسبب الحادثة في مركز عبور بنتاغون» فيما حثت العامة من تجنب منطقة الحادث.

وكانت وكالة بلومبيرغ الأميركية اعلنت في وقت سابق ان البنتاغون في حالة اغلاق بعد حادث إطلاق نار.