ميسي في صدمة بعد رحيله عن برشلونة

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وقائد برشلونة، دخل في حالة من الصدمة نظرًا لعدم قدرته على الاستمرار داخل صفوف النادي الكتالوني.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن ميسي بعد تأكيد وإعلان رحيله عن برشلونة، فإنه يريد استيعاب هذا السيناريو الجديد قبل الإدلاء بأي تصريح علني.

وأضافت أن ميسي في حالة من الصدمة، وفي الوقت الحالي، وليس لديه أي خطط لإبداء أي رد فعل، موضحة أن البرغوث لا يريد المغادرة قبل أن يقول وداعًا للجماهير، لكنه يريد أن تمر بضعة ساعات لاستيعاب الأمر.

جدير بالذكر أن ميسي كان قد توصل لاتفاق مع برشلونة حول تجديد عقده، وكان من المفترض أن يوقع على عقده الجديد اليوم، لكن النادي أعلن أنه بسبب مشاكل مالية وهيكيلية فإن ميسي سيرحل بشكل رسمي.