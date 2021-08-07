الشاهين يطالب فتح جميع المحميات الطبيعية أمام الجمهور.. بضوابط

تقدم النائب أسامة الشاهين باقتراح برغبة لعمل منصة إلكترونية من خلال “الهيئة العامة للبيئة” تتيح زيارة كافة المحميات في الكويت بمقابل رمزي وبما لا يضر البيئة الطبيعية الوطنية”.

وقال الشاهين في مقدمة اقتراحه «قامت الهيئة العامة للبيئة بعمل منصة إلكترونية لتنظيم دخول المواطنين وطلبة المدارس وغيرهم لمحمية الخويسات (الجهراء) للطيور، بمقابل رمزي مما أتاح الفرصة للمواطنين للاطلاع عن كثب على البيئة الطبيعية الكويتية، ولما كانت هنالك محميات كثيرة تابعة للهيئة العامة للبيئة وجهات أخرى مثل محمية الشيخ صباح الأحمد، ومحمية الشيخ سعد العبد الله، ومحمية مبارك الكبير الطبيعية، نقترح عمل منصة إلكترونية تتيح زيارة كافة المحميات بمقابل رمزي وبما لا يضر البيئة الطبيعية الوطنية».