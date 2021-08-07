تسجيل 60 محضراً لتعديات على الشبكة الكهربائية في “اسطبلات الجهراء”

أعلن فريق الضبطية القضائية التابع للمنطقة الشمالية بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الإنتهاء من حملة المسح الميداني الشاملة لمنطقة اسطبلات الجهراء «الخيل».

بتنفيذ أكثر من 60 ‏محضر ضبط مخالفة وإثبات حالة ‏‏وضبط عشرات المصانع والورش والمخازن والمستودعات التي تستهلك طاقة عالية بشكل غير قانوني، وتم قطع التيار الكهربائي عنها لمخالفة القانون 48/ 2005 والقرار الوزاري 121 / 2017 حسب المحاضر التي تم تنفيذها.

وأشار الفريق في تصريح صحافي إلى أن الحملة شملت أكثر من 500 حيازة والتي استمرت على مدى أربعة أيام على فترات صباحية ومسائية ‏من خلال تقسيم الحيازات على 3 فرق بالتنسيق مع قطاع شبكات التوزيع الكهربائية – مراقبة الجهراء وقطاع شؤون العملاء ‏وبمشاركة جهات الدولة المختصة ممثلة في الهيئة العامة للرياضة ووزارة الداخلية و بلدية الكويت.

وقال نائب رئيس فريق الضبطية القضائية و المشرف على الحملة أحمد الشمري إن المسح الميداني كان ناجحا ومتميزاً بفضل تضافر جهود القطاعات في الوزارة وجهات الدولة المختصة حيث تم تشكيل لجنه وقد شاركت ‏وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة فيها وتأتي هذه الحملة كسابقاتها في منطقة كبد والهجن وذلك للحد من التعديات ‏والقضاء على المخالفات على شبكة الكهرباء.

‏وأضاف الشمري بأن الحملات مستمرة في عموم ‏محافظات الجهراء والعاصمة والفروانية وذلك لرصد أي تعديات أو مخالفات قد تؤثر على شبكة المياه والكهرباء، ‏‏وإننا لن نستثني أي مخالف والقانون يطبق على الجميع وندعو الأخوة المواطنين والمقيمين إلى التعاون وعدم العبث والمساس بشبكة الكهرباء والماء.