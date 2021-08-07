السعودية تكرم حامدي بـ 5 ملايين ريال

أعلن عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة يوم السبت مكافأة طارق حامدي لاعب الكاراتيه “كوميتيه 75 كلغ” بمبلغ 5 ملايين ريال الخاصة بالمتوجين بالميداليات الذهبية.

وكان حامدي وصل إلى نهائي الكاراتيه لفئة كوميتيه 75+ كلغ بعد فوزه في مواجهتين في دور المجموعات وتعادل وخسارة قبل تجاوز منافسه الياباني أراغا في نصف النهائي، إلا أن قرار الحكم حرمه الفوز بالذهبية في النهائي أمام الإيراني سجاد.

وكتب الفيصل عبر حسابه في “تويتر”: لأنه البطل في عيوننا جميعاً فسيتم تكريم بطلنا الأولمبي طارق حامدي بجائزة الميدالية الذهبية وقدرها (5 ملايين ريال) نظير تميزه وإبداعه وتمثيله المشرف للوطن أمام نجوم العالم في طوكيو 2020.