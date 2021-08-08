وزارة الصحة: لا أعراض غير متوقعة للأطفال المطعمين

شهدت حملة التطعيم ضد مرض “كوفيد-19” للأطفال من عمر 12 حتى 15 عاما إقبالا لافتا ومتزايدا خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك في مراكز التطعيم المخصصة في الرعاية الصحية الأولية أو مركز الكويت للتطعيم في أرض المعارض بمنطقة مشرف.

وأكد استشاري طب الأطفال في مســتشـــفى جابر الأحمد د. خالد كلندر مأمونية وفعالية اللقاح لهذه الفئة، مشيرا إلى أنه لم يتم الترخيص للقاح لفئة 12 حتى 15 عاما إلا بعد استكمال دراسات الأمان والفعالية لهذا العمر، وتمت دراسة اللقاح على أكثر من 2000 طفل، وثبت أن اللقاح آمن وفعال لهذه الفئة العمرية.

وقال كلندر في تصريح صحافي إنه منذ بداية الجائحة وهناك أعداد وإن كانت قليلة من الأطفال تدخل المستشفى بشكل يومي، إضافة إلى دخول العناية المركزة من فترة إلى أخرى لهذه الفئة، كما أن حالات الوفيات بين الأطفال قليلة ومحدودة وأغلب الحالات من فئة الاختطار من الأطفال الذين يعانون سمنة مفرطة أو أمراض الجهاز التنفسي أو أمراض الجهاز العصبي أو العضلي، ناصحا هذه الفئة بضرورة تلقي التطعيم بأسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أنه منذ انطلاق حملة تطعيم الأطفال من 12 حتى 15 عاما لم تسجل أي أعراض غير متوقعة لدى هذه الفئة.

من جانبه، أكد عضو اللجنة الاستشارية لمواجهة “كورونا” في وزارة الصحة د. خالد السعيد أن “الوصول إلى 100 ألف موعد تطعيم يوميا يعني أننا اقتربنا من المناعة المجتمعية”. وأضاف السعيد في تغريدة على حسابه بـ “تويتر” أن 100 ألف شخص يوميا يعادل 2% من عدد السكان.

وفي موضوع منفصل، تعتزم وزارة الصحة تسكين المواقع القيادية الشاغرة في عدد من القطاعات خلال الفترة القليلة المقبلة.

وعلمت “الجريدة” أن وزارة الصحة استقرت على رفع عدد من الأسماء لمجلس الخدمة المدنية قبل عرضها على مجلس الوزراء لاختيار وكلاء مساعدين جدد لقطاعات الخدمات الطبية المساندة والتخطيط والجودة والتي شغرت بخروج د. محمد الخشتي الأسبوع الماضي.

وأضافت المصادر أن منصب الوكيل المساعد للشؤون الهندسية والمشاريع مازال بالتكليف وهو ما أشارت المصادر إلى قرب حسمه بالاصالة خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن المشاريع الهندسية تلقى اهتماما كبيرا في أجندة وزارة الصحة.

وأوضحت أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد تدويرا في عدد من المناصب من بينها مديرو المناطق الصحية وبعض الإدارات المركزية وعدد من مديري المستشفيات.