للمرة الأولى.. أكثر من 500 وفاة يومية جراء كورونا في إيران

تجاوزت إيران عتبة 500 وفاة يومية بسبب كوفيد للمرة الأولى منذ بدء الوباء فيما سجّلت أيضا عددا قياسيا من الإصابات، وفق أرقام رسمية أعلنتها وزارة الصحة اليوم.

وواصلت بذلك الجمهورية الإسلامية، أكثر الدول تأثرا بالجائحة في منطقة الشرق الأوسط، تسجيل نسق تصاعدي على صعيد التفشي الوبائي منذ أواخر حزيران/يونيو، تعزوه السلطات الى «موجة خامسة» تعود بشكل أساسي الى المتحورة دلتا شديدة العدوى.

وأفادت وزارة الصحة عن وفاة 542 شخصا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وتسجيل 36619 إصابة.

وبذلك، بلغ العدد الإجمالي للوفيات 94015 من أصل أربعة ملايين و158 ألفا و729 إصابة سجلتها رسميا الجمهورية الإسلامية، منذ ظهور المرض للمرة الأولى في البلاد في شباط/فبراير 2020.

والعدد الجديد للوفيات اليومية هو الأعلى منذ 26 نيسان/أبريل الماضي، حين أعلنت الوزارة وفاة 496 شخصا (الحصيلة القياسية السابقة).

كما سجلت إيران حصيلة قياسية للإصابات اليومية أكثر من مرة في الأسابيع الماضية، كان آخرها في الرابع من آب/أغسطس (39357 إصابة).

وسبق لمسؤولين إيرانيين أن أكدوا أن الأرقام الرسمية تبقى ما دون الفعلية.

وأعلن الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي السبت خلال ترؤسه اجتماع الهيئة الوطنية لمكافحة كوفيد-19، أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل «دراسة خطة لتغيير طريقة مواجهة فيروس كورونا»، من دون تحديد تفاصيل.

كما تعهد العمل على «دعم انتاج اللقاح المحلي»، وفي الوقت عينه «عدم التردد» في استيراد لقاحات خارجية.