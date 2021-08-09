عناوين الصحف الكويتية ليوم الاثنين 09 أغسطس 2021

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السعودية: رفع نسبة الحضور الجماهيري للمنافسات الرياضية حتى 60 في المئة
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روسيا 2018
السعودية: رفع نسبة الحضور الجماهيري للمنافسات الرياضية حتى 60 في المئة
منذ 31 دقيقة
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ميسي باكيا: لم أتخيل الوداع بهذه الطريقة.. وسأعود لبرشلونة يوما ما
منذ 11 ساعة
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بعد انتفاضة اليوم الأخير.. الولايات المتحدة تتصدر قائمة ميداليات أولمبياد طوكيو 2020
منذ 12 ساعة
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ليستر يصعق مانشستر سيتي ويخطف الدرع الخيرية
منذ يوم واحد
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اقتصاد
صدور مرسوم أميري بتعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة الاستثمار
منذ يوم واحد
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“المالية”: 10.8 مليار دينار عجز الحساب الختامي للدولة
منذ يوم واحد
أضف تعليق
أرباح مرعبة.. “فايزر” تكشف توقعاتها لعائدات لقاح كورونا
منذ أسبوعين
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نصائح لتوفير المال عند حجز رحلة طيران
منذ 3 أسابيع
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عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
السعودية: رفع نسبة الحضور الجماهيري للمنافسات الرياضية حتى 60 في المئة
منذ 31 دقيقة
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ميسي باكيا: لم أتخيل الوداع بهذه الطريقة.. وسأعود لبرشلونة يوما ما
منذ 11 ساعة
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بعد انتفاضة اليوم الأخير.. الولايات المتحدة تتصدر قائمة ميداليات أولمبياد طوكيو 2020
منذ 12 ساعة
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ليستر يصعق مانشستر سيتي ويخطف الدرع الخيرية
منذ يوم واحد
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اقتصاد
صدور مرسوم أميري بتعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة الاستثمار
منذ يوم واحد
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“المالية”: 10.8 مليار دينار عجز الحساب الختامي للدولة
منذ يوم واحد
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أرباح مرعبة.. “فايزر” تكشف توقعاتها لعائدات لقاح كورونا
منذ أسبوعين
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نصائح لتوفير المال عند حجز رحلة طيران
منذ 3 أسابيع
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